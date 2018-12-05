Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Навигация длиннее – грузов больше

    05.12.2018
    • Навигация длиннее – грузов больше

    Объем грузов, перевезенных судами «Волжского пароходства», составил по итогам 2018 года 7,8 млн тонн – на 21% больше показателя 2017 года. 

    В текущем году, напомнили в компании, навигация в Южном бассейне началась на месяц раньше традиционных сроков и продолжалась 268 дней (со 2 марта по 24 ноября) — на 24 дня дольше, чем в прошлом году. 

    В структуре перевозимых грузов на долю экспорта приходилось 59% от общего объема, в весовом выражении это 4,7 млн тонн (+19% к 2017 году), объем внутренних перевозок составил 41% или 3,2 млн тонн (+24% к 2016 году). 

    Как и в прошлые годы, основным грузом, перевозимым «Волжским пароходством» на экспорт, было зерно. Судами пароходства перевезено 3,4 млн тонн зерна, на 55% больше, чем в прошлом году. 


    Основным внутрироссийским грузом стала щебеночная продукция из карьеров Карелии – суда пароходства перевезли 1,9 млн тонн щебня (рост по сравнению с 2017 годом — 20%). Внутрироссийские перевозки других грузов (металла, соли, гравия, промышленного сырья) остались на уровне прошлого года.

    В навигацию 2018 года на перевозках работали 86 судов грузового и буксирного флота. Также в работе использовались 61 несамоходных секций.

    Все суда по завершению работы поставлены на плановый ремонт, который проводится на базах технического обслуживания флота пароходства и судоремонтных заводах.

     

    Фото: Судоходная компания «Волжское пароходство»

     

    161

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АвгустАпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 20.09.2018 Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам 8 месяцев 2018 года составил более 528,5 тыс. TEU. Это на 40,8% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноЛинииЯнварь 13.03.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь 2018 года составил 13,8 млн TEU, что на 5,1% больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноИюльИюньЛинииМайМартФевральЯнварь 05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 19.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2018
    На 11 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, при этом глубина падения увеличилась. Так, […]
    0
    2018АвтоимпортАвтоэкспортФевральЯнварь 17.04.2018 Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января-февраля текущего года составил 9,5 тыс. единиц – это на 4,4% больше, […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 16.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельИмпортМартПродукты питанияФевральЯнварь 27.06.2018 Продуктовый импорт
    По итогам января-апреля 2018 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ упал на 34,5% – до 123,4 […]
    0
    2018АпрельИюльИюньМайМСФОСовкомфлотФевральФинансыЯнварь 30.08.2018 Совкомфлот закончил полугодие с убытком
    «В первой половине 2018 года сохранялась крайне неблагоприятная конъюнктура танкерного рынка; фрахтовые ставки на конвенциональные суда упали до самых низких за последние четверть века значений» – СКФ
    0
    2018ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот 31.10.2018 Контейнеры в Гетеборге растут
    Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам 9 месяцев 2018 года 560 тыс. TEU – на 20% больше, чем […]
    0
    2018ГлобальноМайФрахтовые ставки 07.05.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2018
    На 18 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло на перевозках из Китая […]
    0
    2018АвгустАвтоимпортАвтоэкспортАпрельИюльИюньМайМартФевральЯнварь 15.10.2018 Автоимпорт и автоэкспорт
    За 8 месяцев 2018 года объем российского импорта легковых автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем 2017 года […]
    0
    2018АпрельИюльИюньКонтейнерыМайМартРЖДФевральЯнварь 07.08.2018 Железнодорожные контейнеры
    Объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-июль этого года составила 2,45 млн TEU […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    05.12.2018 Навигация длиннее – грузов больше
    05.12.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.12.2018 Грузы РЖД
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2018 MSC вводит новый бункерный сбор
    03.12.2018 Новый сервис «ТрансКонтейнера»
    03.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2018
    03.12.2018 Деньги в контейнере
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД