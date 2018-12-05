Навигация длиннее – грузов больше

Объем грузов, перевезенных судами «Волжского пароходства», составил по итогам 2018 года 7,8 млн тонн – на 21% больше показателя 2017 года.

В текущем году, напомнили в компании, навигация в Южном бассейне началась на месяц раньше традиционных сроков и продолжалась 268 дней (со 2 марта по 24 ноября) — на 24 дня дольше, чем в прошлом году.

В структуре перевозимых грузов на долю экспорта приходилось 59% от общего объема, в весовом выражении это 4,7 млн тонн (+19% к 2017 году), объем внутренних перевозок составил 41% или 3,2 млн тонн (+24% к 2016 году).

Как и в прошлые годы, основным грузом, перевозимым «Волжским пароходством» на экспорт, было зерно. Судами пароходства перевезено 3,4 млн тонн зерна, на 55% больше, чем в прошлом году.

Основным внутрироссийским грузом стала щебеночная продукция из карьеров Карелии – суда пароходства перевезли 1,9 млн тонн щебня (рост по сравнению с 2017 годом — 20%). Внутрироссийские перевозки других грузов (металла, соли, гравия, промышленного сырья) остались на уровне прошлого года.

В навигацию 2018 года на перевозках работали 86 судов грузового и буксирного флота. Также в работе использовались 61 несамоходных секций.

Все суда по завершению работы поставлены на плановый ремонт, который проводится на базах технического обслуживания флота пароходства и судоремонтных заводах.

Фото: Судоходная компания «Волжское пароходство»