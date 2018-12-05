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    • MSC вводит новый бункерный сбор

    05.12.2018
    • Изменения на дальневосточных сервисах Maersk

    Mediterranean Shipping Company уточнила, как будет компенсировать дополнительные расходы, которые возникнут – и уже возникли в связи с ужесточением требований по содержанию серы в бункерном топливе. Напомним, ранее линия уже сообщала, что объем этих расходов составит более 2 млрд долларов ежегодно.

    Проанализировав операционные расходы и связанные с ними рыночные факторы, MSC разработала новый ценовой механизм – Bunker Recovery Charge (BRC), который «будет отражать реальные дополнительные расходы, которые MSC. Будет нести в результате изменения правил».

    Этот сбор заменит действующие бункерные надбавки – Bunker Contribution (BUC), Fuel Adjustment Factor (FAD) и Emergency Fuel Surcharge (EFS), а также бОльшую часть других существовавших ранее надбавок. В то же время, надбавки, привязанные непосредственно к прибрежным районам контроля за выбросами (ECA), сохранятся – это касается, в частности, Балтики и Северного моря.

    Взиматься новый сбор будет с 1 января 2019 года.


    Рассчитываться BRC будет по формуле: BRC = цена за тонну бункера x коэффициент трейда.

    MSC вводит новый бункерный сбор

    Коэффициент трейда, в свою очередь, будет вычисляться как отношение потребления бункера за кругорейс к объему перевозок за кругорейс в TEU.

    На данный момент BRC рассчитывается, исходя из среднемесячного индекса HSFO 380 CST для каждого конкретного трейда/сервиса. Начиная с четвертого квартала 2019 года может применяться индекс низкосернистого топлива 0,5%, чтобы быть готовыми к 1 января 2020 года (когда, собственно, новые требования и вступают в силу).

    Ниже – таблица с примерами, как может меняться размер BRC в зависимости от стоимости бункера на различных трейдах. Видно, что самый низкий BRC – на трейде западное побережье Северной Америки – Азия, самый высокий – из Азии на восточное побережье Северной Америки. При этом размеры BRC в обратных направлениях на обоих этих трейдах существенно отличаются, что говорит о дисбалансе грузопотоков. А вот на перевозках между Европой и Черным/Средиземным морем и Северной Европой и Индийским субконтинентом, судя по BRC, наоборот, установился баланс.

    MSC вводит новый бункерный сбор

     

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