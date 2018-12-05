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    • Большие порты и малая вода

    05.12.2018
    • Большие порты и малая вода

    4 декабря в Новороссийске на бизнес-сессии «Порты и верфи России: новые точки роста экономики» исполнительный директор по транспорту и логистике АО «Объединенная зерновая компания» Николай Архипов рассказал о новых планах и стратегии развития компании, в частности, по строительству новых портовых мощностей для перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне, на Северо-Западе России и на Каспии.

    В прошлом году в России было собрано свыше 130 млн тонн зерна, отметил в начале своего выступления Н.Архипов, через порты РФ было перевалено около 50 млн тонн зерновых. Согласно принятой в 2009 году программе продовольственной безопасности план по экспорту составлял около 50 млн тонн – и мы практически на этот объем вышли. В связи с неурожаем прошлого года перевалка и трейдинг зерна немного сократились. 

    Зернопроизводящие регионы – это Краснодарский край, Ставрополье и Ростовская область (75% всего урожая). Ростовская область ориентирована в основном на «малую воду», РЖД и Каспий. В 2014 году ОЗК приняла решение о модернизации «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП), объем инвестиций составляет 11 млрд рублей. В прошлом году на НКХП было перевалено 6, 1 млн тонн зерна, в этом году планируется обработать такой же объем зерновых. После реализации инвестиционного проекта после 2020 года компания планирует достичь уровня перевалки в 7, 1 млн тонн. Емкость хранения планируется довести со 140 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. Трейдерами зерна являются «ОЗК Юг» и филиал компании в Швейцарии GrainExport. 

    Транспортная составляющая ОЗК на сегодняшний день – 1,5 тыс. вагонов. В будущем году компания получает еще 100 вагонов. В перспективе рассматривается приобретение еще 2,5 тыс. вагонов, чтобы тем самым закрыть существующую потребность (только для НКХП требуется 1,5 тыс. единиц). При определенных условиях ОЗК в будущем может увеличить перевалочные мощности до 15-18 млн тонн. 


    Помимо реализации инвестиционного проекта НКХП, у ОЗК есть планы по работе с малыми азовскими портами, Малые порты, отметил Н.Архипов, в прошлом году они перевалили около 56% от всего объема экспортного зерна. Еще два года назад на конференции в Астрахани было принято решение о дноуглублении реки Волга. Участники той конференции, а это зернопроизводители из порядка из 15 регионов РФ, всецело выступили за развитие именно малых портов России. Первое зерно нового урожая из Краснодарского края и Ставрополья идет на глубоководные порты Черного моря. Тем временем средняя полоса находится в ожидании своей очереди для отправки своего зерна. Однако хранение – это дополнительные расходы для зерновых компаний. Поэтому, видя перспективность в направлении работы по малой воде, ОЗК рассматривает дальнейшую деятельность в Азово-Черноморском бассейне, а также на Каспии. 

    Если говорить о Каспии, то, по оценкам ОЗК, регион перевалил в Иран 2 млн тонн. Новороссийск как глубоководный порт, бесспорно, является основным для ОЗК, но у порта есть свои минусы – логистика. Известный факт – когда идет первое зерно нового урожая, зеленый свет, как правило, дается пассажирским перевозкам, также существуют проблемы и с автологистикой, нет объездных подходов к порту, соответственно, идут задержки, отметил Н.Архипов. 

    На Северо-Западе ОЗК рассматривает как приоритетное направление развития порт Приморск, дает прямой выход на Балтику, располагает большими глубинами, а также порт защищен двумя островами –  Малый Березовый и Большой. Порт хоть и является замерзающим, но там работает ледокол, что делает затраты минимальными. По оценкам ОЗК, порт в Приморске сможет переваливать зерно средней полосы России, например, из Саратова.  

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