Вчера в Новороссийске состоялась бизнес-сессия в рамках подготовки к седьмому Международному морскому бизнес-форуму СИ МБФ 2019. Тема мероприятия – «Порты и верфи России: новые точки роста экономики».

Во встрече приняли участие представители ФГУП «Росморпорт», ГУК РК «Крымские морские порты», АО «Объединенная зерновая компания», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», Новороссийской таможни, ФГУП «Администрация морских портов Черного моря», РЖД.

Представители бизнеса и государственных управленческих предприятий в формате живого общения смогли получить ответы на интересующие их вопросы и высказать свои предложения, которые войдут в протокол заседания для органов исполнительной и законодательной власти.