Украина обратилась в IMO

3 декабря украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) заявила протест в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщила Администрация морских портов Украины со ссылкой на посольство Украины в Великобритании. «Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений», – говорится в сообщении.

Как рассказали SeaNews в IMO, Украина, Российская Федерация и рад других делегатов выступили на открытии (3-7 декабря в Лондоне проходит 100-я сессия комитета по безопасности на море) с заявлениями. Комитет никаких действий не предпринимал. Сделанные заявления будут включены в отчет. Заявления российской и украинской стороны имеются в распоряжении SeaNews. Аргументы сторон, касающиеся военного аспекта конфликта, мы цитировать не будем.

Применительно к гражданскому судоходству в Керченском проливе, в заявлении украинской стороны говорится о «многомесячной практике, когда суда под флагами Украины и третьих стран неоднократно сталкиваются с препятствиями для судоходства, включая продолжительные задержки, которые приводят к существенным экономическим потерям. Таким задержкам подвергаются только суда, направляющиеся в украинские порты, суда, направляющиеся в российские порты в Азовском море, о подобных вмешательствах не сообщали» (цитата дана по английской версии заявления, перевод SeaNews).

В заявлении российской делегации, в частности, говорится:

«Азовское море – внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов, которые обязательны в отношении международных проливов. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России».

«Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 г. вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста».

«Действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре 2018 г., проследовали в российские порты или из них. Вопреки заявлениям Украины, суда под российским флагом также инспектируются».

«Подавляющее число проверок (93%) осуществляется в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского морей в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу (КЕК). При этом сами осмотры, как правило, не превышают трех часов. Временные потери часто связаны с особым порядком плавания по КЕК, как уже было сказано. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований».

«В заключении еще раз обращаю внимание всех присутствующих, что судоходство в Керченском проливе в настоящее время полностью восстановлено и функционирует в нормальном режиме».