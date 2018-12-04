Rolls-Royce представил первый автономный паром

Сегодня Rolls-Royce и финский паромный оператор Finferries продемонстрировали в Финляндии первый в мире автономный автомобильный паром в рамках проекта SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation).

Как сообщили SeaNews в Rolls-Royce, 54-метровый паром «Falco» оснащен интеллектуальными технологиями, разработанными Rolls-Royce, в том числе системой предотвращения столкновений, а также автономной навигационной системой. Данные во время рейса передавались на сушу в центр управления операциями Finferries, где капитан контролировал автономные операции, в частности, автономную швартовку судна с использованием технологии Rolls-Royce Autodocking system.

Испытания проходили с 80 VIP-гостями на борту.

Отмечается, что сам паром «Falco» пополнил флот Finferries в 1993 году.