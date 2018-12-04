Поставить машины на рельсы

Немецкие логисты Vega International Car-Transport and Logistic-Trading Gesellschaft mbH (Vegatrans) и TX Logistik AG (TXL) поделились своей разработкой для транспортировки продукции автопрома по железной дороге.

Адаптивная система roadrailLink (r2L), оборудованная передвижными рампами с вариативной высотой, позволяет использовать для перевозки автомобилей – как легковых, так и грузовых – на стандартных платформах.

Погрузка/выгрузка может осуществляться на любом жд терминале, на котором есть ристакер либо козловой кран. На состав из 16 платформ можно погрузить 96 фургонов, 64 грузовика или 32 полуприцепа. Смешенная загрузка тоже возможна.

Как сообщили SeaNews в Vegatrans и TXL, на данный момент r2L задействованы на двух маршрутах. С сентября работает поезд между Италией и Германией – из региона Соммакапанья-Сона близ Вероны в город Райне в земле Северный Рейн – Вестфалия отправляются легкие коммерческие автомобили Iveco, в обратном направлении доставляются грузовики Scania и Iveco и полуприцепы различных производителей для итальянского рынка.

Второй маршрут открыт между Вёртом-на-Рейне в Германии и Фернетти в Италии (в районе Триеста). В сумме на обоих направлениях задействовано 64 системы r2L. В настоящее время строится еще 32 единицы r2L.

Vegatrans и TXL планируют открывать новые маршруты перевозок – в частности, между Италией и Польшей и между Австрией и странами Бенилюкса.

Одновременно партнеры продолжают техническую доработку системы с тем, чтобы использовать ее для транспортировки другой колесной техники – сельскохозяйственной и строительной, а также, возможно, и автобусов. Перспективной они считают свою концепцию и для перевозки тяжелой электротехники.