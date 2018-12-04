Новый танкер «Роснефти» в Охотском море

Новый танкер ледового класса «РН Сахалин» совершил свой первый рейс по доставке нефтепродуктов в Сахалинскую область.

Оператором и менеджером нового танкера является АО «Роснефтефлот», профильное дочернее общество НК «Роснефть». Дедвейт судна составляет 3100 тонн, длина – 88,9 м, ширина – 13,6 м. Судно способно одновременно перевозить 4 вида моторного топлива.

По информации «Роснефти», погрузка моторных топлив на судно была осуществлена в порту Находка дочерним обществом компании – ООО «РН – Морской терминал Находка». Первая приёмка топлива состоялась в порту Корсаков на Корсаковской нефтебазе ООО «РН-Востокнефтепродукт».

В 2019 году «Роснефть» планирует пополнить флот танкеров еще одним аналогичным судном – «РН Приморье».