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    • Новый танкер «Роснефти» в Охотском море

    04.12.2018
    • Новый танкер «Роснефти» в Охотском море

    Новый танкер ледового класса «РН Сахалин» совершил свой первый рейс по доставке нефтепродуктов в Сахалинскую область.

    Оператором и менеджером нового танкера является АО «Роснефтефлот», профильное дочернее общество НК «Роснефть». Дедвейт судна составляет 3100 тонн, длина – 88,9 м, ширина – 13,6 м. Судно способно одновременно перевозить 4 вида моторного топлива.

    По информации «Роснефти», погрузка моторных топлив на судно была осуществлена в порту Находка дочерним обществом компании – ООО «РН – Морской терминал Находка». Первая приёмка топлива состоялась в порту Корсаков на Корсаковской нефтебазе ООО «РН-Востокнефтепродукт».

    В 2019 году «Роснефть» планирует пополнить флот танкеров еще одним аналогичным судном – «РН Приморье».

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