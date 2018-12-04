Назначения в Минтрансе и Росавтодоре

Распоряжением правительства РФ от 1 декабря 2018 года № 2650-р Григорий Прокурнов освобожден от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства по его просьбе.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года №2589-р и приказом министерства транспорта Российской Федерации от 4 декабря 2018 года № 1653/к заместителем руководителя Федерального дорожного агентства назначен Игорь Костюченко. Ранее он работал в должности директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации.

Приказом Минтранса России от 4 декабря 2018 года № 1654/к Игорь Астахов назначен на должность директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства транспорта России, сообщается на официальном сайте ведомства. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.