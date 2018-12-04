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    • Дума о Севморпути

    04.12.2018
    • Перевозки по СМП растут

    Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении проект Федерального закона» О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об участии Госкорпорации «Росатом» в функционировании Северного морского пути).

    Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, с учетом поправок, рекомендуемых профильным комитетом Госдумы (комитетом по транспорту и строительству), по согласованию с «Росатомом» (или подведомственной ему организацией) федеральный орган исполнительной власти в области транспорта (или подведомственная ему организация) будут:

    • Утверждать правила ледокольной проводки и правила ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в акватории Северного морского пути и
    • Выдавать разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути и удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути.

    «Росатом» будет обеспечивать организацию плавания судов в акватории СМП, в частности:

    • Устанавливать порядок выработки рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в указанной акватории,
    • Организовывать предоставление информационных услуг в области организации плавания судов, требований к обеспечению безопасности плавания судов, обеспечения осуществления ледокольной проводки судов,
    • Содействовать в организации проведения поисковых и спасательных операций в акватории Северного морского пути.

    В случае осуществления строительства в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути такое строительство должно быть согласовано с «Росатомом».


    Морской порт, построенный на побережье акватории Северного морского пути, подлежит открытию для оказания услуг на основании решения федерального органа исполнительной власти в области транспорта по согласованию с «Росатомом». В случае временного закрытия морского порта или терминала на побережье акватории СМП портовые власти также должны будут уведомить об этом «Росатом».

    С полным текстом законопроекта можно ознакомиться в файле ниже.

    Законопроект

     

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