Дума о Севморпути

Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении проект Федерального закона» О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об участии Госкорпорации «Росатом» в функционировании Северного морского пути).

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, с учетом поправок, рекомендуемых профильным комитетом Госдумы (комитетом по транспорту и строительству), по согласованию с «Росатомом» (или подведомственной ему организацией) федеральный орган исполнительной власти в области транспорта (или подведомственная ему организация) будут:

Утверждать правила ледокольной проводки и правила ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в акватории Северного морского пути и

Выдавать разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути и удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути.

«Росатом» будет обеспечивать организацию плавания судов в акватории СМП, в частности:

Устанавливать порядок выработки рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в указанной акватории,

Организовывать предоставление информационных услуг в области организации плавания судов, требований к обеспечению безопасности плавания судов, обеспечения осуществления ледокольной проводки судов,

Содействовать в организации проведения поисковых и спасательных операций в акватории Северного морского пути.

В случае осуществления строительства в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути такое строительство должно быть согласовано с «Росатомом».

Морской порт, построенный на побережье акватории Северного морского пути, подлежит открытию для оказания услуг на основании решения федерального органа исполнительной власти в области транспорта по согласованию с «Росатомом». В случае временного закрытия морского порта или терминала на побережье акватории СМП портовые власти также должны будут уведомить об этом «Росатом».

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться в файле ниже.

Законопроект