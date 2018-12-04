Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • 6 часов вместо 20 дней

    04.12.2018
    • 6 часов вместо 20 дней

    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки насоса с приводным двигателем Alstom общей мощностью 11 тыс. лошадиных сил из Франции в Саудовскую Аравию.

    По информации компании, доставка была организована совместно с Kintetsu World Express France, перевозка осуществлялась чартерным рейсом из парижского аэропорта «Ватри» в Даммам на борту Ан-124-100.

    Общий вес груза составлял 40 тонн, размеры – 651 x 274 x 311 см. При погрузке использовалось традиционное погрузочное оборудование – наклонная рампа, скейт балки и передвижные погрузочные краны.

    Как отметила заместитель коммерческого директора по чартерным перевозкам авиакомпании «Волга-Днепр» Екатерина Андреева, весь процесс доставки занял 6 часов и 45 минут, в то время как на морскую доставку ушло бы более 20 дней.


    6 часов вместо 20 днейВпрочем, судя по тому, что перед упаковкой насоса для погрузки в самолет с него пришлось снимать предыдущую упаковку для морской перевозки, без морского плеча в цепочке доставки все-таки не обошлось.

    В «Волге-Днепр» отмечают рост спроса на перевозки со стороны заказчиков из различных индустрий, включая аэрокосмическую, энергетическую, нефтегазовую и гуманитарную. Наибольший рост, по информации компании, продемонстрировал нефтегазовый сектор, в котором объем перевезенных грузов увеличился на 40% по сравнению с 2017 годом.

     

     

     

     

    152

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HeavyliftАвиаперевозкиВолга-ДнепрНегабарит 16.10.2018 Из Мексики в Мумбаи
    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки тяжелого машинного оборудования из Мексики в Индию. По информации компании, доставка коленчатого вала […]
    0
    Негабарит 21.02.2018 Автокран сорвался при выгрузке
    Во время погрузо-разгрузочных работ с крана сорвался мобильный автокран и пробил твиндек. Инцидент произошел на судне «Hollandia» в […]
    0
    FESCO ЗаводКитайНегабаритПриморский край 11.07.2018 FESCO перевезла крупнотоннажное оборудование
    Для строящегося завода в Приморском крае
    0
    HeavyliftUCLHГазпромнефтьНегабарит 08.11.2018 Негабарит для Омского НПЗ
    UCL Holding поделился опытом перевозки крупногабаритного оборудования для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти», которую выполнила компания «Волго-Балтик Логистик», […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологииФармацевтика 16.05.2018 Контейнеры в воздухе
    Для фармацевтической продукции
    0
    HeavyliftАнтарктикаНегабаритПроектная логистикаПроектные грузы 28.11.2018 Антарктические негабариты
    Trans Global Projects Group (TPG), специализирующийся на проектной логистике, поделился подробностями проекта по доставке грузов для строительства причала […]
    0
    AirBridgeCargoАвиаперевозки 23.01.2018 AirBridgeCargo увеличила объем перевозок
    Объем перевозок грузов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» увеличился по итогам 2017 года на 13% и составил более 700 тыс. тонн. […]
    0
    FESCO HeavyliftНегабарит 23.05.2018 Негабарит для ТЭЦ
    Группа FESCO поделилась опытом доставки трех трансформаторов для московских ТЭЦ из Новороссийска. Вес каждого трансформатора составлял 167 тонн, […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиБудапештВенгрия 28.06.2018 AirBridgeCargo будет летать в Будапешт
    Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» открывает новое направление перевозок – Будапешт.  Как сообщили SeaNews в компании, рейс будет выполняться два раза […]
    0
    АвиаперевозкиЕвросиб 14.05.2018 «Евросиб-Логистика» возобновила авиаперевозки
    ООО «Евросиб-Логистика» возобновило перевозки грузов авиатранспортом. Как сообщили SeaNews в компании, отправка была осуществлена в рамках сотрудничества с […]
    0
    HeavyliftГазпромНегабаритСеверный поток 2Усть-Лужский контейнерный терминал 24.09.2018 Грузы для «Северного потока-2» на УЛКТ
    «Усть-Лужский контейнерный терминал» завершил обработку судна «Ocean Dream», доставившего из порта Кьоджа (Италия) партию крупногабаритного оборудования для газовой […]
    0
    HeavyliftHHLAMSCНегабарит 17.09.2018 Самый большой в мире винт
    Для самого большого контейнеровоза
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    03.12.2018 Грузы РЖД
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    29.11.2018 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    29.11.2018 Итоги навигации на Волго-Доне
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.12.2018 Новый сервис «ТрансКонтейнера»
    03.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2018
    03.12.2018 Деньги в контейнере
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    29.11.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД