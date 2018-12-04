6 часов вместо 20 дней

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки насоса с приводным двигателем Alstom общей мощностью 11 тыс. лошадиных сил из Франции в Саудовскую Аравию.

По информации компании, доставка была организована совместно с Kintetsu World Express France, перевозка осуществлялась чартерным рейсом из парижского аэропорта «Ватри» в Даммам на борту Ан-124-100.

Общий вес груза составлял 40 тонн, размеры – 651 x 274 x 311 см. При погрузке использовалось традиционное погрузочное оборудование – наклонная рампа, скейт балки и передвижные погрузочные краны.

Как отметила заместитель коммерческого директора по чартерным перевозкам авиакомпании «Волга-Днепр» Екатерина Андреева, весь процесс доставки занял 6 часов и 45 минут, в то время как на морскую доставку ушло бы более 20 дней.

Впрочем, судя по тому, что перед упаковкой насоса для погрузки в самолет с него пришлось снимать предыдущую упаковку для морской перевозки, без морского плеча в цепочке доставки все-таки не обошлось.

В «Волге-Днепр» отмечают рост спроса на перевозки со стороны заказчиков из различных индустрий, включая аэрокосмическую, энергетическую, нефтегазовую и гуманитарную. Наибольший рост, по информации компании, продемонстрировал нефтегазовый сектор, в котором объем перевезенных грузов увеличился на 40% по сравнению с 2017 годом.