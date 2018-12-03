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    • NYK создает холдинг

    03.12.2018
    • NYK создает холдинг

    Nippon Yusen Kaisha (NYK) и Mitsubishi Logistics Corporation (MLC) намерены в декабре этого года создать совместную холдинговую компанию, а в апреле 2019 года объединить портовый и транспортный бизнес.

    Ранее NYK и MLC обнародовали планы по интеграции управления четырьмя терминальными операторами группы NYK через совместную холдинговую компанию, а также слияния UNI-X Corporation (UNI-X) и Nippon Container Terminals (NCT).

    Новый холдинг получит название MY Terminals Holdings Limited. Доля в 51% будет принадлежать NYK, оставшиеся 49% – MLC. Компания, принадлежащая MY Terminals Holdings Limited, будет базироваться в Токио.

    Совместное предприятие UNI-X и NCT получит торговое название UNI-X NCT Corporation.

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