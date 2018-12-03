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    • Новый сервис «ТрансКонтейнера»

    03.12.2018
    • Новый сервис «ТрансКонтейнера»

    ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый контейнерный поезд с терминала «Логистика-Терминал», который «ТрансКонтейнер» купил в этом году у Global Ports, на станцию Находка-Восточная (перевалка) Дальневосточной железной дороги.

    Первый состав, отправленный со станции Шушары Октябрьской железной дороги 21 ноября, прибыл на станцию назначения 2 декабря. В составе поезда проследовали крупнотоннажные контейнеры собственности «ТрансКонтейнера», груженые химической продукцией и товарами народного потребления назначением на порты Магадан, Петропавловск-Камчатский и Корсаков. Время в пути составило 11 суток при протяженности маршрута 9735 км.

    Сервис будет работать на регулярной основе, частота отправок – два раза в месяц. Второй поезд отправился из Петербурга 1 декабря. Обратной загрузки, рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», пока нет, но вопрос прорабатывается.

     

     

     

     

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