Новый сервис «ТрансКонтейнера»

ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый контейнерный поезд с терминала «Логистика-Терминал», который «ТрансКонтейнер» купил в этом году у Global Ports, на станцию Находка-Восточная (перевалка) Дальневосточной железной дороги.

Первый состав, отправленный со станции Шушары Октябрьской железной дороги 21 ноября, прибыл на станцию назначения 2 декабря. В составе поезда проследовали крупнотоннажные контейнеры собственности «ТрансКонтейнера», груженые химической продукцией и товарами народного потребления назначением на порты Магадан, Петропавловск-Камчатский и Корсаков. Время в пути составило 11 суток при протяженности маршрута 9735 км.

Сервис будет работать на регулярной основе, частота отправок – два раза в месяц. Второй поезд отправился из Петербурга 1 декабря. Обратной загрузки, рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», пока нет, но вопрос прорабатывается.