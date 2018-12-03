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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2018

    03.12.2018
    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2018

    На 48 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки на порты США и на Южную Америку продолжили снижение. Выросли ставки на европейском, средиземноморском направлениях и на Персидский залив.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,2%, ставки на средиземноморском направлении – на 3,7%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 2,5%, на порты восточного побережья – на 6,8%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 1%.


    В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию существенно снизились – на 10,8%.

    Ставки на Южную Америку также значительно сократились по сравнению с 47 неделей года – на 22,6%.

    На внутриазиатском трейде отмечено снижение спотовых ставок на западные порты Японии – на 0,9%, на восточные – на 0,4%. Ставки на Сингапур выросли на 3,5% по сравнению с 47 неделей, на Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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