По итогам января-ноября 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 млрд 180,7 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 5,2% до 342,8 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,6% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года, и составила 215,5 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды выросла на 5,7% до 106,4 млн тонн, черных металлов – на 8,2% до 71,2 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 3,8% до 53,9 млн тонн, лесных грузов – на 5,9% до 41,9 млн тонн, соды и химикатов – на 1,1% до 24 млн тонн. По итогам 11 месяцев этого года объем погрузки зерна увеличился 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 24,7 млн тонн.

Лома черных металлов в январе-ноябре погрузили на 2,7% больше, чем за тот же период прошлого года – до 14,8 млн тонн. Кокса было погружено 10,2 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за январь-ноябрь 2017 года.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка строительных грузов упала на 6,8% до 115,1 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 3,3% меньше, чем за 11 месяцев 2017 года – их объем составил 32,5 млн тонн.

Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 1,1% до 18,4 млн тонн и цемента – минус 6,5% до 23,8 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за ноябрь 2018 года составила 107,3 млн тонн. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. По сравнению с октябрем 2018 года погрузка сократилась на 1%.

Грузооборот за 11 месяцев 2018 года составил 2371,7 млрд тарифных т/км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2453,63018,3 млрд т/км (+4,2%).

В ноябре грузооборот сети РЖД вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 220,1 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 4,3% – до 280,8 млрд т/км.