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    • FESCO модернизирует контейнерный терминал

    03.12.2018
    • FESCO модернизирует контейнерный терминал

    FESCO модернизирует контейнерный терминал в Новосибирске. Модернизация позволит в 2 раза сократить время обработки контейнеров – до 8 минут, поездов – до 1,5 суток вместо нынешних 6-8 дней, сообщили SeaNews в компании.

    Ремонтные работы начались в этом году и должны завершиться в следующем. Кроме того, в 2019 году в эксплуатацию будут введены новые площадки, которые позволят увеличить зону хранения контейнеров на 600-700 TEU – до 2 000 TEU. Модернизация терминала также позволит принимать целый поезд из 40 вагонов, что сократит время обработки поездов. Также планируется обновление погрузочно-разгрузочной техники. В ноябре этого года был введен в эксплуатацию новый ричстакер.

    Терминал расположен в черте города, вблизи железнодорожной станции Новосибирск-Восточный. Он является частью транспортного комплекса общей площадью 15 га, включающего трое железнодорожных путей с возможностью обработки контейнерных поездов до 71 условного вагона и предприятие промышленного железнодорожного транспорта на станции Южная, в распоряжении которого имеется развитое путевое хозяйство и 7 маневровых тепловозов. Емкость единовременного хранения терминала составляет 1 300 TEU, пропускная способность — 120 000 TEU в год.

    Новосибирск и Владивосток связывает регулярный контейнерный поезд FESCO Siberian Shuttle. 


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