FESCO модернизирует контейнерный терминал в Новосибирске. Модернизация позволит в 2 раза сократить время обработки контейнеров – до 8 минут, поездов – до 1,5 суток вместо нынешних 6-8 дней, сообщили SeaNews в компании.

Ремонтные работы начались в этом году и должны завершиться в следующем. Кроме того, в 2019 году в эксплуатацию будут введены новые площадки, которые позволят увеличить зону хранения контейнеров на 600-700 TEU – до 2 000 TEU. Модернизация терминала также позволит принимать целый поезд из 40 вагонов, что сократит время обработки поездов. Также планируется обновление погрузочно-разгрузочной техники. В ноябре этого года был введен в эксплуатацию новый ричстакер.

Терминал расположен в черте города, вблизи железнодорожной станции Новосибирск-Восточный. Он является частью транспортного комплекса общей площадью 15 га, включающего трое железнодорожных путей с возможностью обработки контейнерных поездов до 71 условного вагона и предприятие промышленного железнодорожного транспорта на станции Южная, в распоряжении которого имеется развитое путевое хозяйство и 7 маневровых тепловозов. Емкость единовременного хранения терминала составляет 1 300 TEU, пропускная способность — 120 000 TEU в год.

Новосибирск и Владивосток связывает регулярный контейнерный поезд FESCO Siberian Shuttle.