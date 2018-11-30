Информационно-аналитическое агентство

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    • РЖД снизит тарифы

    30.11.2018
    • Прибыль РЖД выросла в 2,7 раза

    По информации РЖД, правление компании приняло решение снизить в 2019 году тарифы на грузовые перевозки в рамках «тарифного коридора».

    Снижение распространяется на грузы в термических контейнерах, проката черных металлов, серы, строительного песка, минеральных удобрений, напитков.

    С 1 января 2019 года вступают в силу специальные тарифные условия:

    • на перевозки грузов в термических контейнерах и порожних термических контейнеров: скидка 3,8% – для выравнивания ценовых условий с перевозками в аналогичных типах подвижного состава (до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах и порожних термических контейнеров, но не позднее 31 декабря 2019 года);
    • на внутрироссийские перевозки строительного песка в вагонах-думпкарах со станции Краснолесье на станцию Западный-Новый Калининградской железной дороги: скидка 20% (по 31 декабря 2019 года);
    • на внутрироссийские перевозки проката черных металлов (код ЕТСНГ 324116) со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский Свердловской железной дороги: скидка 47% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 150 тыс. тонн (по 31 декабря 2019 года);
    • на экспортные перевозки минеральных удобрений (позиции ЕТСНГ 433 и 436) со станций Азотная Московской железной дороги и Новгород-на-Волхове Октябрьской железной дороги на станцию Мурманск (эксп.) Октябрьской железной дороги: скидка 32% (по 31 декабря 2019 года);
    • на внутрироссийские перевозки напитков плодовоягодных (код ЕТСНГ 595058), напитков (код ЕТСНГ 595062), пюре плодовых и ягодных (код ЕТСНГ 581290), соков фруктовых и ягодных (код ЕТСНГ 584087) в специализированных изотермических вагонах со станции Лебедянь Юго-Восточной железной дороги: скидка 13,6% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок этих грузов в специализированных изотермических вагонах со станции Лебедянь Юго-Восточной железной дороги на станции Екатеринбург-Товарный, Шарташ и Аппаратная Свердловской железной дороги в размере не менее 240 вагонов (по 31 декабря 2019 года);
    • на внутрироссийские перевозки серы (код ЕТСНГ 487169) в цистернах со станций Аксарайская II Приволжской железной дороги и Каргала Южно-Уральской железной дороги на станции Кошта Северной железной дороги, Юльевка Приволжской железной дороги и Волховстрой II Октябрьской железной дороги: скидка 15% при условии выполнения в 2019 – 2021 годах гарантированного объема внутрироссийских перевозок серы со станций Аксарайская II Приволжской железной дороги и Каргала Южно-Уральской железной дороги суммарно не менее 8 млн 303 тыс. тонн, в том числе в цистернах не менее 6 млн 620 тыс. тонн (по 31 декабря 2021 года).

    Ранее, напоминают в РЖД, в ноябре этого года уже было принято 25 решений по снижению уровня тарифов на 2019 год в рамках «тарифного коридора».


    Они касались перевозок грузов в контейнерах, легковых автомобилей, трубной продукции, медной руды, металлолома, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, нефтяных грузов, в том числе газового конденсата, перевозок бутадиена, импорта плодоовощной продукции из стран Средней Азии, перевозок грузов с участием паромной переправы Кавказ – Поти /Батуми – Кавказ и Балтийск – Усть-Луга.

    На 2018 год было принято 59 решений по скидкам, что, как рассчитывают в РЖД, позволит по итогам года дополнительно привлечь около 9 млн тонн грузов. Сумма тарифных преференций для грузоотправителей оценивается в размере 11 млрд рублей.

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