Правовые коллизии вокруг регистрации судов

Капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда Е.В.Селюков – о правовой неопределенности в системе государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах РФ

Согласно ст.35 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) капитан морского порта является органом, осуществляющим государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре, Российском международном реестре судов и в реестре строящихся судов.

Перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов или строящихся судов в указанных реестрах судов Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации.

Так, распоряжением Правительства РФ от 25.04.2006 №583-р (в редакции Постановления Правительства РФ от 14.11.2011 №933) утверждён Перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Российском международном реестре судов (12 морских портов).

Распоряжением Правительства РФ от 20.03.2018 №458-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 27.08.2018 №1768-р) утверждён Перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов (27 морских портов).

В соответствии с ч.2 ст.10 Федерального закона от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах) капитан морского порта является должностным лицом, возглавляет службу капитана морского порта, входящую в состав администрации морских портов, и непосредственно подчиняется Федеральному агентству морского и речного транспорта. Капитан морского порта действует на основании Положения о капитане морского порта, утверждённого Минтрансом России.

То есть, капитан морского порта является работником администрации морских портов и руководит структурным подразделением этого федерального государственного бюджетного учреждения.

С руководителем администрации морских портов капитан морского порта заключает трудовой договор, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

В силу ст.10 Закона о морских портах капитан морского порта непосредственно подчиняется Росморречфлоту, руководитель которого, по согласованию с Минтрансом России, назначает капитана морского порта на должность.

В то же время, капитан морского порта не является штатным работником Федерального агентства морского и речного транспорта.

Росморречфлот и администрация морских портов не наделены компетенцией в сфере государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Согласно ч.4 ст.12.1 Закона о морских портах руководитель администрации морских портов не вправе вмешиваться в деятельность капитана морского порта при осуществлении им функций капитана морского порта.

Очевидно, что капитан морского порта является самостоятельным должностным лицом, осуществляющим государственную регистрацию судов, прав на них и сделок с ними в морских портах от имени Российской Федерации.

Действуя от имени Российской Федерации, как орган, осуществляющий государственную регистрацию судов, капитан морского порта, как ни странно, не является федеральным государственным гражданским служащим.

Получается, что капитан морского порта не состоит с государством в служебных отношениях, так как не осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации.

Трудно понять, почему государство возложило осуществление государственных функций по государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними на физическое лицо, не состоящее с ним в служебных отношениях.

Например, государственную регистрацию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

Государственную регистрацию гражданских воздушных судов, прав на них и сделок с ними непосредственно осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (земельный участок, здание, сооружение, предприятие как имущественный комплекс и т. д.) возложена на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Согласно ст.64 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

(от 13.07.2015 №218-ФЗ) государственный регистратор прав является федеральным государственным гражданским служащим, должностным лицом государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество.

С государственным регистратором прав на недвижимое имущество заключается служебный контракт в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

На должность государственного регистратора прав назначаются лица, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы в государственном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Должность капитана морского порта не является должностью федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации.

Капитаны морских портов, за редким исключением, не имеют юридического образования и не обладают необходимыми знаниями и навыками в сфере государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Обязательными требованиями к капитану морского порта, согласно ст.10 Закона о морских портах, является наличие высшего образования в области морского судовождения, стажа работы в должности капитана морского судна и стажа работы в службе капитана морского порта.

Положением о капитане морского порта, которое утверждено приказом Минтранса России от 17.02.2014 №39, установлено, что капитан морского порта должен знать российское и международное законодательство в области обеспечения безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов, а также обладать навыками по проведению осмотров и контрольных осмотров судов.

Требования о том, что капитан морского порта должен знать законодательство, касающееся государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними, и обладать необходимыми знаниями и навыками в данной области в КТМ РФ, Законе о морских портах, в Положении о капитане морского порта отсутствуют.

Государственная регистрация судов, прав на них и сделок с ними является государственной услугой, которая предоставляется капитаном морского порта собственникам судов и обладателям иных прав на них.

Согласно ст.6 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (от 27.07.2010 №210-ФЗ, в редакции от 19.07.2018 №204-ФЗ) органы, предоставляющие государственные услуги, обязаны предоставлять их в соответствии с административными регламентами.

Федеральное агентство воздушного транспорта, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии предоставляют государственные услуги по государственной регистрации прав на основании административных регламентов.

Так, приказом МЧС России от 24.06.2016 №339 утверждён Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними до настоящего времени не разработан и не издан.

Капитаны морских портов предоставляют эту государственную услугу на основании Правил государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учёта зарегистрированных судов (утверждены приказом Минтранса России от 19.05.2017 №191).

Указанный нормативный правовой акт в настоящее время не соответствует нормам Кодекса торгового мореплавания РФ, регулирующим правоотношения в сфере государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Данное обстоятельство создаёт существенную путаницу и правовую неопределённость в системе государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах Российской Федерации.

Например, в соответствии с п.3 Правил регистрации судов капитан морского порта может поручить осуществление своих функций по государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними неким должностным лицам службы капитана морского порта.

Непонятно, кто конкретно является этими упомянутыми должностными лицами?

В Правилах регистрации судов имеется ссылка о том, что данное положение введено на основании ст.10 Закона о морских портах.

Но, Закон о морских портах не имеет никакого отношения к государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Согласно КТМ РФ, участником правоотношений, возникающих при государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними является капитан морского порта как орган, осуществляющий государственную регистрации судов.

Иные должностные лица, которые вправе осуществлять функции по государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в КТМ РФ не значатся.

Работники службы капитана морского порта в основном выполняют работу по приёму, проверке и регистрации поступающих от заявителей документов.

Следует полагать, что упомянутое положение Правил регистрации судов, наделяющее капитана морского порта правом передавать свои функции по государственной регистрации судов должностным лицам службы капитана порта, не основано на законе.

Минтранс России на основании п.19 Правил регистрации судов наделяет Федеральную службу по надзору в сфере транспорта полномочиями по государственному надзору за порядком государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

В то же время, согласно п.5.5.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Правительство Российской Федерации возлагает на Ространснадзор функции по организации регистрации судов.

Бесспорно, что организация регистрации судов и государственный надзор за порядком государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними – это разные функции.

Вероятно, чиновники Минтранса России при разработке Правил регистрации судов не знали об этом существенном обстоятельстве.

Очень важный вопрос о возмещении убытков, причинённых лицу (лицам) в результате ненадлежащего исполнения органом, осуществляющим государственную регистрацию судов, своих полномочий, установленных КТМ РФ.

В КТМ РФ и Правилах регистрации судов об ответственности органа, осуществляющего государственную регистрацию судов (капитана морского порта) и о возмещении убытков, причинённых им, ничего не сказано.

Например, в соответствии со ст.66 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» убытки, причинённые лицу в результате ненадлежащего исполнения органом регистрации прав полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, возмещаются в полном объёме за счёт казны Российской Федерации.

Правда, есть ещё Гражданский кодекс Российской федерации (ГК РФ).

Согласно п.9 ст.8.1 ГК РФ убытки, причинённые незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество, уклонением от государственной регистрации, внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных, либо нарушением предусмотренного законом порядка государственной регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на имущество, подлежат возмещению за счёт казны Российской Федерации.

Пленум Верховного Суда РФ в своём постановлении от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» п.6, разъяснил, что в указанных случаях возмещение убытков за счёт казны Российской Федерации возможно, если полномочия по государственной регистрации прав на имущество возложены на государственное учреждение.

Надо полагать, что в нашем случае получить возмещение убытков за счёт казны Российской Федерации будет весьма проблематично, так как органом, осуществляющим государственную регистрацию судов, прав на них и сделок с ними является физическое лицо (капитан морского порта), а не государственное учреждение.

И ещё, капитан морского порта не является ни государственным органом, ни должностным лицом государственного органа, следовательно, с учётом положений ст.16 Гражданского кодекса РФ, Российская Федерация не обязана возмещать убытки, причинённые физическим или юридическим лицам, в результате незаконных действий (бездействия) капитана морского порта при осуществлении им своих функций.

Выступая на итоговой Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта в марте 2018 года, заместитель министра транспорта – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский привёл интересные данные.

На конец 2017 года в реестрах судов Российской Федерации было зарегистрировано 7783 судна, суммарный дедвейт которых составляет 10 млн тонн.

Общий дедвейт 248 крупнотоннажных судов, контролируемых российскими компаниями и зарегистрированных под иностранными флагами, насчитывает примерно 14 млн тонн.

Как говорится, почувствуйте разницу!

Можно утверждать, что существующая система государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах Российской Федерации в настоящее время не сбалансирована и не обеспечивает благоприятный правовой режим ни для владельцев судов, ни для финансовых кредитных учреждений.

При таких обстоятельствах современные крупнотоннажные суда российских судоходных компаний регистрируются в зарубежных странах и ходят под иностранными флагами.

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