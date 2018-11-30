Первый в мире «умный» рудовоз

China Merchants Energy Shipping приняла в эксплуатацию первый в мире рудовоз «Pacific Vision», оснащенный интеллектуальной системой. Судно построено на китайской верфи Shanghai Waigaoqiao Shipyard.
Судно оборудовано интеграционной платформой, смарт-системой поддержки принятия решений, системой управления энергетической эффективностью судна, а также интеллектуальной системой управления судовыми операциями.
Кроме того, технология SmartShip включает в себя функции оптимизации операций (OE), повышения производительности (PE) и улучшения мониторинга состояния (CME).
Характеристики судна:
- длина – 362 м;
- ширина – 65 м;
- осадка – 23 м;
- дедвейт – 399,9 тыс. тонн.