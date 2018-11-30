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    • Первый в мире «умный» рудовоз

    30.11.2018
    • Первый в мире «умный» рудовоз

    China Merchants Energy Shipping приняла в эксплуатацию первый в мире рудовоз «Pacific Vision», оснащенный интеллектуальной системой. Судно построено на китайской верфи Shanghai Waigaoqiao Shipyard.

    Судно оборудовано интеграционной платформой, смарт-системой поддержки принятия решений, системой управления энергетической эффективностью судна, а также интеллектуальной системой управления судовыми операциями.

    Кроме того, технология SmartShip включает в себя функции оптимизации операций (OE), повышения производительности (PE) и улучшения мониторинга состояния (CME).

    Характеристики судна:

    • длина – 362 м;
    • ширина – 65 м;
    • осадка – 23 м;
    • дедвейт – 399,9 тыс. тонн.

     

     

     

     

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