Первый в мире «умный» рудовоз

China Merchants Energy Shipping приняла в эксплуатацию первый в мире рудовоз «Pacific Vision», оснащенный интеллектуальной системой. Судно построено на китайской верфи Shanghai Waigaoqiao Shipyard.

Судно оборудовано интеграционной платформой, смарт-системой поддержки принятия решений, системой управления энергетической эффективностью судна, а также интеллектуальной системой управления судовыми операциями.

Кроме того, технология SmartShip включает в себя функции оптимизации операций (OE), повышения производительности (PE) и улучшения мониторинга состояния (CME).

Характеристики судна: