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    • Wärtsilä оттачивает автономную швартовку

    29.11.2018
    • Wärtsilä оттачивает автономную швартовку

    Wärtsilä успешно завершила очередной этап тестирования технологии автономной швартовки судна.

    Эксперимент на пароме «Folgefonn», принадлежащем норвежскому оператору Norled, на этот раз проводился в непрерывном режиме на протяжении всего маршрута с швартовыми испытаниями в трех портах в реальной обстановке.

    Все операции, в том числе маневрирование в гавани, заход в следующий порт и маневрирование при постановке судна к причалу осуществлялись без вмешательства человека, в автоматическом режиме.

    Как отмечают в Wärtsilä, это первые полностью автономные операции для судна такого размера. Движение судна контролировалось с помощью точек трека и путевых точек. Автономный контроллер, работающий на базе системы динамического позиционирования Wärtsilä, контролировал скорость судна, его положение на заданном курсе и направление движения.


    «Нет сомнений в том, что такая технология может в конечном итоге повысить безопасность и общую эффективность операций по швартовке судов. Конечно, работа по дальнейшему развитию еще продолжается, на данном этапе система работает стабильно», – сказал представитель Морских властей Норвегии (NMA).

    Паром «Folgefonn» также использовался для первых этапов тестирования автономной системы швартовки – в начале этого года. Судно оснащено и другими инновационными технологиями Wärtsilä, в том числе автоматической беспроводной зарядной системой.

    Отмечается, что на проект Wärtsilä и Norled получили грант от Инновационного фонда Норвегии.

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