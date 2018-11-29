ВСК сертифицировала систему безопасности

ООО «Восточная стивидорная компания» получило сертификаты соответствия системы контроля и управления доступом и системы периметральной сигнализации и видеонаблюдения нормам, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 26.09.2016 года №969. Сертификаты были выданы ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (орган по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности).

ВСК прошла сертификационные испытания и сертифицирована по четвертой схеме сертификации на «систему контроля и управления доступом» № МВД РФ.04.000138 от 19.11.2018 и «систему периметральной сигнализации и видеонаблюдения» № МВД РФ.04.000139 от 19.11.2018 одной из первых в Дальневосточном федеральном округе.

Как рассказали в компании, терминал ВСК оснащен системой контроля и управления доступом (СКУД) –автоматизированным комплексом технических средств, предотвращающим несанкционированный проход/проезд лиц и транспортных средств в зону транспортной безопасности. Документом, дающим право находиться на территории ВСК, является действующий пропуск установленного образца. Также система СКУД позволяет контролировать вход/выход, въезд/выезд на территорию терминала всех лиц, которые посещали его в течение дня, а также хранить информацию о более ранних визитах.