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    • Совещание по ледоколам

    29.11.2018
    • Совещание по ледоколам

    По информации пресс-службы правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Балтийский завод, где ознакомился с ходом строительства атомного ледокола «Арктика», и провел совещание о ходе строительства атомного ледокольного флота. Публикуем стенограмму выступления Д.Медведева.

    «Коллеги, у нас сегодня совещание, непосредственно посвящённое строительству атомного ледокольного флота.

    Ледокольный флот – основа нашей Арктической морской транспортной системы. Она обеспечивает безопасное судоходство в Арктическом регионе, проход военных кораблей, работу научно-исследовательских экспедиций, поисково-спасательные операции и перевозку различных грузов, включая полезные ископаемые.

    Вещь, всем известная, но ещё раз об этом скажу: Россия – единственная страна в мире, которая обладает атомным ледокольным флотом. Сейчас в его составе четыре ледокола, срок эксплуатации которых завершается после 2024 года, – это «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». В ближайшее время мы должны ввести в строй новые ледокольные суда.


    С 2012 года на Балтийском заводе, где мы с вами находимся, идёт строительство трёх универсальных атомных ледоколов. Перед совещанием мы осмотрели производственные мощности Балтийского завода. Это предприятие уникальное, с историей, славной историей. Здесь есть и высококлассные специалисты, и компетенции, которые удалось восстановить, нарастить, необходимые для строительства кораблей с ядерными энергетическими установками. Подобные проекты здесь реализуются уже почти полвека, с 1970-х годов.

    Совещание по ледоколамНо сегодня и действующие, и строящиеся атомные ледоколы круглогодично могут работать только в западном районе Арктики – это Карское и Баренцево моря. В более суровом по погодным условиям восточном регионе их можно использовать только в летне-осенний период. В остальное время работа практически нецелесообразна: из-за льдов скорость падает до небольших значений – до 2-3 узлов.

    Коммерческий эффект от Северного морского пути, как при вывозе углеводородов, так и при транзите грузов, можно получить только в случае, если средняя скорость каравана, который следует за ледоколом, будет не ниже 10-11 узлов.

    Такую скорость независимо от погодных условий способен обеспечить новый атомный ледокол класса «Лидер». Он будет строиться на Дальневосточном заводе «Звезда» в тесной кооперации с предприятиями Объединённой судостроительной корпорации, включая Балтийский завод.

    Идёт разработка технического проекта этого ледокола. Он будет обладать повышенной мощностью, увеличенной шириной корпуса и позволит, соответственно, проводить навигацию по всему маршруту Северного морского пути круглый год. Развитие Северного морского пути и увеличение грузооборота по нему до 80 млн т к 2024 году – это один из приоритетов освоения Арктики. Этот приоритет обозначен в майском указе Президента.

    Строительство новых ледоколов – ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо затягивание сроков и какие-то иные проблемы. Вчера мы на эту тему говорили с Президентом. Здесь имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и обеспечении их финансирования. Эта позиция руководством страны полностью поддерживается.

    Давайте обсудим вопросы, связанные со строительством атомного ледокольного флота.

    Хотел бы также привлечь внимание к одной теме, которая вне зависимости от того, о чём мы говорим, всегда имеет большое значение на таких сложных предприятиях, как Балтийский завод, да и других предприятиях. Я имею в виду обеспечение и соблюдение техники безопасности. Все происшествия такого рода, и то, которое вчера случилось… Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чём виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовать. Но в любом случае это ответственность руководства. Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить, Денис Валентинович (обращаясь к Д.Мантурову), Вас, руководство ОСК и всех, кто причастен к этому вопросу».

    Фото: пресс-служба правительства

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