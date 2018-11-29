Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Росморречфлот опроверг заявление о блокировании украинских портов

    29.11.2018
    • Росморречфлот опроверг заявление о блокировании украинских портов

    В Федеральном агентстве морского и речного транспорта опровергли распространенное Администрацией морских портов Украины заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия якобы заблокировала украинские порты на Азовском море.

    «Это неправда. Никаких ограничений и тем более запретов на проход по Керчь-Еникальскому каналу нет, – сообщили SeaNews в пресс-службе Росморречфлота. – Правда, в настоящее время действует штормовое предупреждение номер 554, ветер северо-восточный 16-18 м/c, температура воздуха +5, видимость хорошая, но суда идут в обе стороны. По погоде на часть судов, которым требуется лоцманская проводка, лоцман не может быть доставлен по ветро-волновым условиям и, соответственно, их капитаны ждут улучшения погоды на рейдовых якорных стоянках».

    АМП Украины со ссылкой на В.Омеляна сообщала, что «В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются к порту Бердянск, 14 – к порту Мариуполь. На выход с Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят около причалов в портах. В целом заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется лишь в направлении российских портов на Азове».

    По информации Росморречфлота, за период с понедельника 26.11 направлением в порт Мариуполь судов не было, из Мариуполя через Керчь-Еникальский канал проследовало 3 судна. В Бердянск проследовало одно судно, из Бердянска – тоже одно судно.


    454

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018КонтейнерооборотУкраина 27.11.2018 Контейнерооборот Украины
    С начала года контейнерооборот Украины уверенно растет. Так, по итогам 10 месяцев этого года порты Украины обработали 683,8 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ПортыПриватизацияУкраина 15.05.2018 Украина приватизирует стивидоров
    Кабинет министров Украины принял общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, в который входят в общей сложности […]
    0
    2018АпрельКерчь-Еникальский каналМайМартТаманский судоходный путьТранзитФевральЮгЯнварь 31.05.2018 Транзит по Керчь-Еникальскому каналу
    Итоги 5 месяцев 2018 года
    0
    ДокументыПортыПроектСтратегияУкраина 11.01.2018 Новая украинская портовая стратегия
    Оптимистические и пессимистические сценарии, выход государства из стивидорного сектора и планы развития портов
    0
    2018АвгустАпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 20.09.2018 Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам 8 месяцев 2018 года составил более 528,5 тыс. TEU. Это на 40,8% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Керченский проливКерчь-Еникальский каналСудоходство 28.11.2018 Про судоходство в Керченском проливе
    По информации источников SeaNews, ситуация в Керченском проливе, когда после нарушения российской границы кораблями ВМФ Украины пролив был […]
    0
    2018АпрельГлобальноКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Итоги января-мая 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Портовые сборыУкраина 12.01.2018 Украина снизила портовые сборы
    По информации Администрации морских портов Украины, правительство страны поддержало предложение министерства инфраструктуры Украины по снижению ставок портовых сборов […]
    0
    2018АпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 22.08.2018 Контейнерооборот Украины
    Итоги января-июля 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Керченский проливКерчь-Еникальский каналТранзит 25.01.2018 Транзит по Керчь-Еникальскому каналу
    Итоги 2017 года
    0
    IMOПроверкаУкраина 13.06.2018 Украина проходит аудит IMO
    11 июня на Украине начался аудит Международной морской организации, целью которого проверка соответствия выполнения Украиной как государством порта, […]
    0
    2018КонтейнерооборотМартУкраинаФевральЯнварь 24.04.2018 Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам первого квартала этого года составил 195,7 тыс. TEU. Это на 40,1% больше, чем […]
    0 Только для подписчиков SeaNews



    • Грузоперевозки Показать всё
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    29.11.2018 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    29.11.2018 Итоги навигации на Волго-Доне
    29.11.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    29.11.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    29.11.2018 ВСК сертифицировала систему безопасности
    29.11.2018 Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ
    28.11.2018 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД