Росморречфлот опроверг заявление о блокировании украинских портов

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта опровергли распространенное Администрацией морских портов Украины заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия якобы заблокировала украинские порты на Азовском море.

«Это неправда. Никаких ограничений и тем более запретов на проход по Керчь-Еникальскому каналу нет, – сообщили SeaNews в пресс-службе Росморречфлота. – Правда, в настоящее время действует штормовое предупреждение номер 554, ветер северо-восточный 16-18 м/c, температура воздуха +5, видимость хорошая, но суда идут в обе стороны. По погоде на часть судов, которым требуется лоцманская проводка, лоцман не может быть доставлен по ветро-волновым условиям и, соответственно, их капитаны ждут улучшения погоды на рейдовых якорных стоянках».

АМП Украины со ссылкой на В.Омеляна сообщала, что «В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются к порту Бердянск, 14 – к порту Мариуполь. На выход с Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят около причалов в портах. В целом заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется лишь в направлении российских портов на Азове».

По информации Росморречфлота, за период с понедельника 26.11 направлением в порт Мариуполь судов не было, из Мариуполя через Керчь-Еникальский канал проследовало 3 судна. В Бердянск проследовало одно судно, из Бердянска – тоже одно судно.