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    • Итоги навигации на Волго-Доне

    29.11.2018
    • Итоги навигации на Волго-Доне

    На внутренних водных путях Волго-Донского бассейна навигация завершилась 25 ноября на Волгоградском гидроузле и 28 ноября на Волго-Донском судоходном канале.

    По данным Росморречфлота, по предварительным итогам грузоперевозки на внутренних водных путях Волго-Донского бассейна остались на уровне 2017 года.

    Объем перевозок грузов водным транспортом в 2018 году составил 15 992 тыс. тонн против 15 897 тыс. тонн годом ранее. 

    За навигацию 2018 года количество шлюзований составило порядка 85,6 тыс. единиц. Число судов, пропущенных по бассейну, составило более 10,9 тыс. единиц. В связи с поздним вскрытием путей ото льда весной и ранним ледоставом фактическое время действия судоходной обстановки составило 221 сутки при плановых сроках 241 сутки.


    Согласно отчетности, путевые работы по содержанию водных путей выполнены в полном объеме. Объем дноуглубительных работ для выполнения государственного задания составил 400,2 тыс. куб. м.

    В навигацию для работ по содержанию водных путей и навигационно-гидрографическому обеспечению было задействовано 29 единиц технического флота, в том числе 14 обстановочных судна, 4 земснаряда со вспомогательным флотом, 5 плавучих кранов, 4 карчекрана для русло-выправительных работ и 3 русловые изыскательские партии.

     

    Фото: Росморречфлот

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