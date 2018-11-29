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    • Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ

    29.11.2018
    • Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ

    Containerships подписал соглашение о сотрудничестве с голландской транспортной компанией Don Trucking, цель которого увеличить количество большегрузов, работающих на сжиженном природном газе.

    В частности, соглашение предусматривает работу в порту Роттердам 15 траков, задействованных на наземных операциях Containerships, на СПГ.

    В Containerships отмечают, что в настоящее время инвестиции компании в СПГ-технологии составляют порядка 200 млн евро, в том числе на строительство 4 контейнеровозов и увеличение парка автомобилей, работающих на СПГ.

     

     

     

     

     

     

     

     

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