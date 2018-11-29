Новый груз в НМТП

«Новороссийский морской торговый порт» отгрузил первую партию подсолнечного масла на экспорт.

27 ноября на пристани №5 ПАО «НМТП» состоялась первая погрузка подсолнечного масла. 6 тыс. тонн груза было доставлено в порт железнодорожным транспортом и погружено в танкер, сообщает пресс-служба порта.

В настоящее время завершается техническое перевооружение резервуарного парка под подсолнечные масла. Как пояснили SeaNews в НМТП, перевалка на данный момент осуществляется по прямому варианту. Дедвейт обрабатываемых танкеров – до 47 тыс. тонн.

По информации группы, в 2019 году планируется довести мощности по перевалке подсолнечного масла до 600-700 тыс. тонн. При увеличении потребности рынка мощность перевалки уже в 2020 году может быть увеличена до 1-1,5 млн тонн в год с возможностью дальнейшего роста.

Это не новый масляный терминал – речь идет о расширении номенклатуры ООО «ИПП», уточнили SeaNews в порту. Работы по подготовке необходимой инфраструктуры для перевалки подсолнечного масло велись три месяца.