Wan Hai Lines построит 20 контейнеровозов

Тайваньская Wan Hai Lines подтвердила заказ на строительство 20 контейнеровозов.

По сообщению компании, восемь судов вместимостью 3 036 TEU построят на японской верфи Japan Marine United Corporation (JMU). На китайской верфи China Shipbuilding Trading Company (CSTC) заказано строительство 12 контейнеровозов вместимостью 2 038 TEU. Контракт был подписан в середине ноября.

Сдача судов двух новых типов в эксплуатацию планируется на конец октября 2020 года и начало января 2021 года соответственно.

Кроме того, еще 4 судов вместимостью 3 036 TEU и 4 контейнеровоза 2 038 TEU в опционе.

В настоящее время Wan Hai Lines оперирует фотом из 72 собственных и 24 зафрахтованных судов. Контракт на строительство новых контейнеровозов входит в план обновления флота компании.