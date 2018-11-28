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    • Wan Hai Lines построит 20 контейнеровозов

    28.11.2018
    • Wan Hai Lines построит 20 контейнеровозов

    Тайваньская Wan Hai Lines подтвердила заказ на строительство 20 контейнеровозов.

    По сообщению компании, восемь судов вместимостью 3 036 TEU построят на японской верфи Japan Marine United Corporation (JMU). На китайской верфи China Shipbuilding Trading Company (CSTC) заказано строительство 12 контейнеровозов вместимостью 2 038 TEU. Контракт был подписан в середине ноября.

    Сдача судов двух новых типов в эксплуатацию планируется на конец октября 2020 года и начало января 2021 года соответственно.

    Кроме того, еще 4 судов вместимостью 3 036 TEU и 4 контейнеровоза 2 038 TEU в опционе.

    В настоящее время Wan Hai Lines оперирует фотом из 72 собственных и 24 зафрахтованных судов. Контракт на строительство новых контейнеровозов входит в план обновления флота компании.

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