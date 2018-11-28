«ТрансКонтейнер» увеличил прибыль

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности за третий квартал и 9 месяцев 2018 года.

По итогам третьего квартала выручка увеличилась на 16,1% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составила 20,4 млрд рублей, скорректированная выручка – на 12,5% до 8,4 млрд рублей на фоне роста объемов доходных перевозок на 6,8%.

Операционные расходы увеличились на 13,8% до 17,1 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 42,1% до 5,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей, на 48% выше уровня третьего квартала 2017 года.

По итогам 9 месяцев выручка увеличилась на 15,5% до 55,7 млрд рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, составила 22,4 млрд рублей, на 9,7% больше, чем годом ранее.

Операционные расходы составили 48,4 млрд рублей, на 13,7% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились всего на 2,3% до уровня 15 млрд рублей, что в компании объясняют сокращением транспортных расходов.

Показатель EBITDA вырос на 25,4% до 11,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, на 28,1% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в «ТрансКонтейнере», «На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком Общества, благоприятная рыночная ситуация, эффективное управление порожними пробегами и рост производительности труда».

По состоянию на 30 сентября 2018 года активы компании по МСФО составили 63,988 млрд рублей, долг – 11,1 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 2 млрд рублей.