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    • Про судоходство в Керченском проливе

    28.11.2018
    • Про судоходство в Керченском проливе

    По информации источников SeaNews, ситуация в Керченском проливе, когда после нарушения российской границы кораблями ВМФ Украины пролив был закрыт для прохода судов, существенного влияния на морские перевозки в регионе не оказала – и, по их ощущениям, вряд ли окажет.

    Как рассказали нам зерновые операторы, вскоре после закрытия пролива, которое произошло в воскресенье 25 ноября, уже в 3 утра 26 ноября движение судов было восстановлено.

    Сейчас, по данным наших источников, судоходство в Керченском проливе осуществляется в обычном режиме, суда беспрепятственно проходят под фарватерными арками Крымского моста. 

    Ни трейдеры, ни фрахтовые брокеры каких-либо негативных последствий для рынка в связи с инцидентом не прогнозируют.


    «Мы не ожидаем влияния событий, произошедших в Керченском проливе в минувшее воскресенье на фрахтовые ставки в регионе», – сказал SeaNews генеральный директор компании «Руфко» Олег Болховитянов.

    По его мнению, гораздо больший эффект на фрахтовые ставки может оказать объявление ледовой компании с 00:00 26 ноября в портах Ростов и Азов и в Ейске с 00:00 29 ноября – это приведет к уменьшению количество флота, способного заходить в эти порты.

    «Будет интересно увидеть, каким образом будет выстроен пограничный контроль при транзите Керченского пролива в период ледокольных проводок, – заметил О. Болховитянов. – И не скажется ли это на увеличении времени ожидания, что может удлинить продолжительность рейса и, соответственно, привести к повышению фрахтовых ставок из Азовских портов».

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