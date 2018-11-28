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    • Пожар на ледоколе

    28.11.2018
    • Пожар на ледоколе

    По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 27 ноября в 19-00 поступило сообщение о пожаре на территории «Адмиралтейских верфей». На строящемся дизель-электрическом ледоколе проекта «Виктор Черномырдин» произошло возгорание на 3 и 4 палубах.

    Пострадали двое человек. Одного пострадавшего отправили в больницу, второй после осмотра медиками от госпитализации отказался.

    К тушению привлекались 35 единиц техники и 139 человек личного состава. В 22-15 пожар ликвидировали. На ледоколе обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений на общей площади 200 кв. м.

    По информации Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета, предварительным следствия установлено, что ущерб в результате пожара составил более 1,5 млн рублей.


    Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ на ледоколе «Виктор Черномырдин», по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

    Фото: YouTube

     

     

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