Первая перевозка по системе МДП из Китая в Европу

Первую перевозку из Китая в Европу по системе МДП успешно завершили CEVA Logistics, Shanghai Jet-rail International Transportation, перевозчик Alblas International Logistics совместно с Международным союзом автомобильного транспорта (IRU).

Как сообщили SeaNews в IRU, грузовой автомобиль отправился в Польшу через Казахстан, Россию и Беларусь из китайского пункта пропуска Хоргос 13 ноября. За 13 дней большегруз преодолел расстояние в 7 тыс. км и прибыл в пункт назначения 26 ноября.

По мнению организаторов, первая автоперевозка из Китая в Европу по системе МДП подтвердило ее преимущества с точки зрения надежности, стоимостных и временных затрат. Как отметил исполнительный вице-президент CEVA Logistics в Китае Торбен Бенгтссон, пилотные перевозки подтверждают возможность экономии до 50% на расходах при доставке «от двери до двери» по сравнению с воздушным транспортом и не менее 10 дней на сроках доставки по железной дороге. «Новая услуга будет весьма востребована на рынке. У нас уже много клиентов, которые ожидают старта перевозок в данном направлении на постоянной основе. В ближайшие недели мы продолжим подготовку, чтобы начать регулярные перевозки уже в начале 2019 года», – сказал он.

«Мы довольны результатами тестовой перевозки, но видим дополнительные резервы для дальнейшей оптимизации, чтобы добиться идеальных сроков доставки из Китая в Европу за 10 дней», – отметил генеральный директор транспортной компании Alblas Ян Алблас.

Напомним, в мае этого года прошла первая тестовая перевозка по системе МДП из Китая в Россию по маршруту Далянь – Новосибирск. Колонна преодолела расстояние в 5 600 км.