Как повысить выгоду от перевозок по Севморпути

О факторах, влияющих на повышение выгоды от коммерческих перевозок по Северному морскому пути, в ходе 12-го международного форума и выставки «Транспорт России» рассказал заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

В первую очередь он подчеркнул важность поддержания скоростных режимов. «Вы такой дорогой груз, такой объемный груз не можете везти со скоростью 1-2 узла. В Арктике, как минимум в Карском море, средние скоростные режимы должны поддерживаться порядка 10-12 узлов, – считает В.Рукша. – И тогда мы придем к более серьезному, более жесткому требованию о достаточности ледокольного обеспечения».

«Хочу обратить внимание, что в Арктике с ледоколами мощностью менее 40 МВт сегодня уже делать нечего. Это должен быть мощный ледокол, способный обеспечить скоростные режимы», – подчеркнул В.Рукша.

«Но самое главное – все эти проекты [арктические] конкурентоспособны только при режиме круглогодичной навигации, они идут на 25-30 лет. Это крайне важно и для финансирования. Как пример – строительство четвертого и пятого (третьего и четвертого серийного) универсальных атомных ледоколов мы впервые решаем на базе смешанного финансирования. Общая стоимость на два ледокола оценивается в 100 млрд: 45 млрд – это капитальный грант федерального бюджета, порядка 10 млрд – прямые средства корпорации, остальное – заемное финансирование. Есть уже 4-5 предложений с рынка. Но под заемное финансирование, конечно, – долгосрочные контракты».

«На Севморпуть пришло крупнотоннажное судоходство, – отметил В.Рукша. – И тут Yamalmax, который будет давать половину груза. Как тип судна, напоминаю, – 92 тыс. тонн металла, 77 тыс. тонн груза. Наш ледокол «50 лет Победы» – это 27 тыс. тонн. Если раньше ледоколы по массе были больше судна, то сегодня ситуация меняется. И это крайне важно, потому что проводить такие суда в таких тяжелых условиях, под 2 метра льда, 7, а то и 8 месяцев – это задача все же абсолютно новая. Здесь спасибо «Совкомфлоту» и Росморречфлоту».

«Впервые мы снова восстановили свое знание в мощном электродвижении, и вместо французской фирмы Converteam, электродвижение поставляет Крыловский центр», – отметил В.Рукша.

Кроме того, В.Рукша высказал мнение о тарифах, устанавливаемых в период навигации. «В режиме летне-осенней навигации, на мой взгляд, хорошо бы сохранить по-прежнему тарификацию со стороны государства, потому что здесь крайне важно, чтобы можно было с любым заказчиком спокойно говорить о том, что данный тариф рассмотрен государством. Он объективен и нравится вам или не нравится, вы считайте свою экономику», – объяснил он.