Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Антарктические негабариты

    28.11.2018
    • TGP Antarctica

    Trans Global Projects Group (TPG), специализирующийся на проектной логистике, поделился подробностями проекта по доставке грузов для строительства причала на британской антарктической станции Ротера (Ротера-Пойнт), который компания сейчас реализует.

    Как рассказали SeaNews в компании, отгрузка осуществлялась из Тизпорта. Поскольку Антарктика является особо биочувствительным регионом, были предприняты все возможные меры для того, чтобы никакие левые организмы / грызуны / насекомые / семена вместе с грузом туда не попали. Для этого и сам терминал, и территорию вокруг него обработали инсектицидами, пестицидами и гербицидами, сам груз промыли водой под высоким давлением и при необходимости также пролили инсектицидами, а контейнеры и погрузочное оборудование обработали фумигацией.

    Всего партия включает 85 контейнеров и более 13 тыс. куб. м груза, который в контейнеры не вошел. Самые большие грузовые единицы – это две кабины для гусеничных кранов весом 300 тонн.

    Доставку осуществляет многоцелевое F-Type судно «DS Wisconsin», оборудованное двумя кранами грузоподъемностью по 125 тонн (250 тонн в сдвоенном режиме), ледовый класс судна – PC7 (соответствует 1A по финско-шведской классификации). Судно, кстати, также прошло спецобработку от всякой нежелательной для Антарктики живности и растительности.


    «DS Wisconsin» вышел в рейс 22 ноября, ожидается, что переход займет порядка 4-5 недель. Сколько времени потребует выгрузка, в TPG оценивать не берутся – стивидоров в Антарктике нет, а груз при погрузке был уложен так плотно, что удивились даже бывалые моряки – как рассказали SeaNews в TPG, их капитаны говорили, что никогда не видели, чтобы на судно этого типа было загружено столько груза и настолько вплотную. Так что много будет зависеть от погоды и ряда других факторов. С другой стороны, в Антарктике сейчас полярный день, а, значит, работать на выгрузке можно будет хоть 24 часа в сутки.

    Плотная загрузка позволит не делать второй рейс – все необходимое для строительства нового причала будет доставлено сразу. Старый причал разберут, но вывозить не будут, а используют по возможности при строительстве нового. К новому причалу будет швартоваться «Sir David Attenborough», новое современное британское полярное научно-исследовательское судно.

    1 038

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    WalleniusНегабаритРо-ро 13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
    Из Австралии
    0
    АнтарктикаПроисшествия 09.02.2018 Происшествие с судном ММП в Антарктиде
    6 февраля 2018 года в Антарктиде теплоход «Иван Папанин» Мурманского морского пароходства во время разворота в ледовом поле […]
    0
    FESCO ЗаводКитайНегабаритПриморский край 11.07.2018 FESCO перевезла крупнотоннажное оборудование
    Для строящегося завода в Приморском крае
    0
    HeavyliftUCLHВысоцкГазпромНегабаритНОВАТЭКСПГСПГ-терминалУниверсальный Экспедитор 28.03.2018 СПГ-негабарит в Высоцк
    Доставили компании UCL Holding
    0
    AsstrAHeavyliftMammoetНегабаритПроектные грузы 11.10.2018 Негабарит для Mammoet
    AsstrA-Associated Traffic поделилась опытом реализации двух крупных проектов для компании «Маммут Рус». С марта по август 2018 года […]
    0
    HeavyliftUCLHГазпромнефтьНегабарит 08.11.2018 Негабарит для Омского НПЗ
    UCL Holding поделился опытом перевозки крупногабаритного оборудования для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти», которую выполнила компания «Волго-Балтик Логистик», […]
    0
    HeavyliftАвтоперевозкиЛогистикаНегабаритРЖД Логистика 13.07.2018 Негабарит для геологов
    «РЖД Логистика» организовала автологистику
    0
    HeavyliftБАМЖ/д перевозкиНегабаритРЖД Логистика 21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    «РЖД Логистика» поделилась опытом организации перевозки длинномерных балок для реконструкции БАМа. Балки производства ООО «Кузнецкие металлоконструкции» предназначены для […]
    0
    SamskipЛинейное судоходствоНорвегияПроектные грузыРефгрузыСеверо-Запад Европы 01.10.2018 Samskip модернизирует сервисы Nor Lines
    Для проектных и рефгрузов
    0
    HeavyliftHHLAMSCНегабарит 17.09.2018 Самый большой в мире винт
    Для самого большого контейнеровоза
    0
    HeavyliftКитайНегабаритРЖД Логистика 05.03.2018 Негабарит на flatrack’e
    Для завода БазэлЦемента из Китая через Петербург
    0
    HeavyliftЖ/д перевозкиИранНегабаритПервая грузовая компанияТранзит 14.09.2018 Иранский негабарит ПГК
    «Первая грузовая компания» поделилась опытом доставки крупногабаритного крана в Иран.
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    29.11.2018 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    29.11.2018 Итоги навигации на Волго-Доне
    29.11.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    29.11.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    29.11.2018 ВСК сертифицировала систему безопасности
    29.11.2018 Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ
    28.11.2018 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД