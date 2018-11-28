Антарктические негабариты

Trans Global Projects Group (TPG), специализирующийся на проектной логистике, поделился подробностями проекта по доставке грузов для строительства причала на британской антарктической станции Ротера (Ротера-Пойнт), который компания сейчас реализует.

Как рассказали SeaNews в компании, отгрузка осуществлялась из Тизпорта. Поскольку Антарктика является особо биочувствительным регионом, были предприняты все возможные меры для того, чтобы никакие левые организмы / грызуны / насекомые / семена вместе с грузом туда не попали. Для этого и сам терминал, и территорию вокруг него обработали инсектицидами, пестицидами и гербицидами, сам груз промыли водой под высоким давлением и при необходимости также пролили инсектицидами, а контейнеры и погрузочное оборудование обработали фумигацией.

Всего партия включает 85 контейнеров и более 13 тыс. куб. м груза, который в контейнеры не вошел. Самые большие грузовые единицы – это две кабины для гусеничных кранов весом 300 тонн.

Доставку осуществляет многоцелевое F-Type судно «DS Wisconsin», оборудованное двумя кранами грузоподъемностью по 125 тонн (250 тонн в сдвоенном режиме), ледовый класс судна – PC7 (соответствует 1A по финско-шведской классификации). Судно, кстати, также прошло спецобработку от всякой нежелательной для Антарктики живности и растительности.

«DS Wisconsin» вышел в рейс 22 ноября, ожидается, что переход займет порядка 4-5 недель. Сколько времени потребует выгрузка, в TPG оценивать не берутся – стивидоров в Антарктике нет, а груз при погрузке был уложен так плотно, что удивились даже бывалые моряки – как рассказали SeaNews в TPG, их капитаны говорили, что никогда не видели, чтобы на судно этого типа было загружено столько груза и настолько вплотную. Так что много будет зависеть от погоды и ряда других факторов. С другой стороны, в Антарктике сейчас полярный день, а, значит, работать на выгрузке можно будет хоть 24 часа в сутки.

Плотная загрузка позволит не делать второй рейс – все необходимое для строительства нового причала будет доставлено сразу. Старый причал разберут, но вывозить не будут, а используют по возможности при строительстве нового. К новому причалу будет швартоваться «Sir David Attenborough», новое современное британское полярное научно-исследовательское судно.