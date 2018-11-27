Высокоавтоматизированные, а не беспилотные

Сегодня на сайте правительства РФ опубликовано постановление № 1415 от 26 ноября 2018 года за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева о проведении эксперимента по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в Москве и Татарстане на автодорогах общего пользования. Эксперимент, согласно документу, будет длиться более 3 лет – с 1 декабря 2018 по 1 марта 2022 года.
В ходе эксперимента, в частности, предусматриваются:
- подтверждение возможности эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления;
- выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ определён испытательной лабораторией, где будет проводиться оценка соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств.
Стоит отметить, что вчера на совещании у Д.Медведева с вице-премьерами по вопросу об эксперименте по тестированию беспилотных автомобилей вице-премьер Максим Акимов особо подчеркнул, что «речь на сегодняшний день не идёт о беспилотном транспорте – речь идёт о высокоавтоматизированных транспортных средствах во всех случаях». Д.Медведев уточнил, что «всё-таки беспилотная эксплуатация в том смысле, что во время движения водитель не прикасается к управлению автомобилем».
С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.
постановление № 1415 от 26.11.2018
Фото с сайта правительства РФ