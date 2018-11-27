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    • Высокоавтоматизированные, а не беспилотные

    27.11.2018
    • Высокоавтоматизированные, а не беспилотные

    Сегодня на сайте правительства РФ опубликовано постановление № 1415 от 26 ноября 2018 года за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева о проведении эксперимента по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в Москве и Татарстане на автодорогах общего пользования. Эксперимент, согласно документу, будет длиться более 3 лет – с 1 декабря 2018 по 1 марта 2022 года.

    В ходе эксперимента, в частности, предусматриваются:

    • подтверждение возможности эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления;
    • выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.

    Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ определён испытательной лабораторией, где будет проводиться оценка соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств.

    Стоит отметить, что вчера на совещании у Д.Медведева с вице-премьерами по вопросу об эксперименте по тестированию беспилотных автомобилей вице-премьер Максим Акимов особо подчеркнул, что «речь на сегодняшний день не идёт о беспилотном транспорте – речь идёт о высокоавтоматизированных транспортных средствах во всех случаях». Д.Медведев уточнил, что «всё-таки беспилотная эксплуатация в том смысле, что во время движения водитель не прикасается к управлению автомобилем».


    С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    постановление № 1415 от 26.11.2018

     

    Фото с сайта правительства РФ

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