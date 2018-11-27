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    • Расширение СПГ-терминала в Свиноустье

    27.11.2018
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    Терминальный оператор Polskie LNG опубликовал официальное сообщение о предстоящем тендере на расширение СПГ-терминала «под ключ» в Свиноустье.

    Реализация проекта предполагается по схеме «проектирование и строительство», подрядчику предстоит построить третий резервуар, дополнительных систем переработки, что позволит увеличить мощность терминала по регазификацмм, а также железнодорожных путей.

    Процедура выбора подрядчика запланирована на декабрь.

    В заявлении компании отмечается, что регазификационные мощности терминала увеличатся с 5 млрд до 7,5 млрд кубов. Объем третьего резервуара для хранения СПГ составит 180 тыс. куб.м. Железнодорожный проект предусматривает строительство новой ветки с тремя путями и инфраструктуры для отгрузки СПГ на жд и для обработки стандартных контейнеров.

    По информации Polskie LNG, есть еще один проект, который будет реализован в рамках программы расширения терминала в Свиноустье. Это строительство нового причала. Однако он будет осуществлен в рамках отдельной конкурсной процедуры.

     

     

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