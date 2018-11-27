Продуктовый импорт

По итогам трех кварталов 2018 года ввоз практически всех продуктов питания на территорию РФ снизился.

Так, по данным Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь этого года ввоз мяса свежего и мороженого составил 289,1 тыс. тонн – это на 47,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Свежего и мороженого мяса птицы за 9 месяцев 2018 года импортировали на 9,3% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 153,5 тыс. тонн. Также снизился импорт рыбы – на 3,7% до 274,1 тыс. тонн. В то же время поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок выросли, но ненамного – на 0,8% (до 13,3 тыс. тонн).

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-сентября 2017 года на 42,7%, составив 106,2 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 63,2 тыс. тонн, что на 24,5% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Одновременно с этим вырос импорт растительного масла. По итогам 9 месяцев 2018 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года на 20,8% — до 19,5 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в сентябре в Россию ввезли 67,1 тыс. тонн, что на 34% меньше показателя предыдущего месяца.

Импорт цитрусовых за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 11,7%, их объем достиг 946,7 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в сентябре этого года также ввозили яблоки – 56 тыс. тонн (-17% к августу 2018 года) и бананы – 96,7 тыс. тонн (+3,1% к августу).

По итогам трех кварталов поставки сахара-сырца упали на 64,2%, составив 4,1 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара несущественно снизился – на 0,1% до 195,6 тыс. тонн.

Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 6,2% (до 144,9 тыс. тонн), чая – на 2,3% (до 128 тыс. тонн).