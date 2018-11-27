Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Продуктовый импорт

    27.11.2018
    • Продуктовый импорт

    По итогам трех кварталов 2018 года ввоз практически всех продуктов питания на территорию РФ снизился. 

    Так, по данным Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь этого года ввоз мяса свежего и мороженого составил 289,1 тыс. тонн – это на 47,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    Свежего и мороженого мяса птицы за 9 месяцев 2018 года импортировали на 9,3% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 153,5 тыс. тонн. Также снизился импорт рыбы – на 3,7% до 274,1 тыс. тонн. В то же время поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок выросли, но ненамного – на 0,8% (до 13,3 тыс. тонн).

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-сентября 2017 года на 42,7%, составив 106,2 тыс. тонн.


    Сливочного масла было импортировано 63,2 тыс. тонн, что на 24,5% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Одновременно с этим вырос импорт растительного масла. По итогам 9 месяцев 2018 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года на 20,8% — до 19,5 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в сентябре в Россию ввезли 67,1 тыс. тонн, что на 34% меньше показателя предыдущего месяца.

    Импорт цитрусовых за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 11,7%, их объем достиг 946,7 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в сентябре этого года также ввозили яблоки – 56 тыс. тонн (-17% к августу 2018 года) и бананы – 96,7 тыс. тонн (+3,1% к августу).

    По итогам трех кварталов поставки сахара-сырца упали на 64,2%, составив 4,1 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара несущественно снизился – на 0,1% до 195,6 тыс. тонн.

    Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 6,2% (до 144,9 тыс. тонн), чая – на 2,3% (до 128 тыс. тонн).

    376

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельКонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 07.06.2018 Все порты Финляндии
    Совокупный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 4 месяцев этого года составил 550,1 тыс. TEU. Это на 3,6% […]
    0
    2018Ж/д перевозкиЗерноРЖД 22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    В том числе для зерна в контейнерах
    0
    2018НовостройСудостроение 13.07.2018 Судовладельцы заказывают меньше новостроев
    Объем новых заказов во втором квартале 2018 года – самый низкий с начала 2016 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АвтотранспортМартМорской транспортФевральЯнварь 07.05.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 1 квартала
    0
    2018АпрельГрузооборотДальний ВостокПОРТСТАТ 21.06.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    В апреле 2018 года
    0
    2018АпрельГлобальноИмпортИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЭкспортЯнварь 07.08.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Итоги первого полугодия 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельИмпортМартТНПФевральЭкспортЯнварь 22.06.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-апреле 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 21,9 млн пар, что на […]
    0
    2018АпрельИюньМайМартУгольФевральЭкспортЯнварь 07.08.2018 Экспорт угля и кокса
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    2018TeekayМартТанкерФевральФинансыЯнварь 23.05.2018 Танкерные деньги
    Teekay опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Консолидированная выручка группы составила 394 млн долларов – на […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноИюль 09.07.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2018
    На 28 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на мазут упали. Только в Санкт-Петербурге топливо подорожало. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018СентябрьФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 28.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания продолжили свое восходящее движение. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМайФрахтовые ставки 14.05.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2018
    На 19 неделе года спотовые ставки на трейде Азия – Европа продолжили свой рост. При этом на американском […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    29.11.2018 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    29.11.2018 Итоги навигации на Волго-Доне
    29.11.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    29.11.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    29.11.2018 ВСК сертифицировала систему безопасности
    29.11.2018 Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ
    28.11.2018 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД