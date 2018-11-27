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    • Новый генсек Парижского меморандума

    27.11.2018
    • Новый генсек Парижского меморандума

    Новый генсек Парижского меморандумаНовым генеральным секретарем секретариата Парижского меморандума назначен Люк Смулдерс.

    Он сменил Ричарда Шиферли, который покинул этот пост с 1 ноября, проработав в Парижском меморандуме 29 лет.

    Л.Смулдерс окончил Королевскую академию военно-морского флота Нидерландов, пять лет отслужил в ВМФ.

    Некоторое время он работал в частном бизнесе, потом – в Морской инспекции Нидерландов, затем перешел в дирекцию по морской политике.

    Л.Смулдерс занимал должность советника дирекции по морским делам министерства инфраструктуры и управления водными ресурсами, а также был представителем Королевства Нидерланды в IMO.

     

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