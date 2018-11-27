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    • Maersk ставит рефы на рельсы

    27.11.2018
    • Maersk ставит рефы на рельсы

    Maersk планирует развивать железнодорожные перевозки рефконтейнеров из портов РФ внутрь страны.

    Как рассказали SeaNews в российском офисе линии, тестовые перевозки скоропортящихся грузов в рефконтейнерах по ж/д внутрь страны Maersk уже начал – первые импортные контейнеры с фруктами были отправлены из Петербурга в Новосибирск.

    В начале 2019 года сервис планируется предложить сервис уже широкому кругу российских клиентов.

    Весь процесс перевозки будет интегрированным: сезонные фрукты для российских потребителей внутри страны будут следовать от плантации отправителя до конечного потребителя без перетарок, а значит будут попадать на полки российских магазинов быстрее, дешевле и в лучшем качестве, отмечают в российском офисе линии.


    Клиенты компании смогут отслеживать температуру и состояние груза в контейнере в процессе перевозки в режиме реального времени: все рефоконтейнеры Maersk оборудованы GPS-модулями удаленного контроля состояния груза (RCM).

    Клиент по номеру контейнера может в личном кабинете отследить информацию о местонахождении контейнера, а также о температуре, которая оценивается по трём параметрам: фаза охлаждения, отклонения от заданной температуры, а также период отключения от электропитания. В случае непредвиденных отклонений от нормативных параметров, клиент сможет заблаговременно распорядиться дальнейшим маршрутом груза, а линия предпринять меры по скорейшему ремонту контейнера.

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