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    • Hapag-Lloyd поставит скрубберы на 10 судов

    27.11.2018
    • Hapag-Lloyd поставит скрубберы на 10 судов

    Hapag-Lloyd оборудует скрубберами 10 судов класса Hamburg (вместимостью 13 тыс. TEU).

    Работы начнутся в марте 2019 года. Первым судном, на которое поставят скруббер, станет «Hamburg Express», работы будут выполняться в Китае на верфи Qingdao Beihai.

    Установку скрубберов на все 10 контейнеровозов планируется завершить до конца 2020 года.

    Помимо это, отмечают в компании, в составе флота Hapag-Lloyd есть 17 новых судов, которые могут быть переоборудованы для использования в качестве бункера сжиженного природного газа.

    Один 15-тысячник линия намерена переоборудовать в течение 2019 года – и посмотреть, насколько целесообразно использовать СПГ в качестве альтернативы низкосернистому топливу.

     

     

     

     

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