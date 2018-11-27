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    • Блокчейн Maersk в России

    27.11.2018
    • Venta Maersk

    Совместная компания Maersk и IBM – Tradelens – в партнерстве с ФГУП «Морсвязьспутник», подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта, планируют в 2019 году запустить в России цифровую торговую блокчейн-платформу для международных морских перевозок в режиме пилотного проекта на базе Большого порта Санкт-Петербург.

    TradeLens использует технологию блокчейн от IBM как основу для создания цифровых цепочек поставок и предоставит возможность для более эффективного сотрудничества между торговыми партнерами — платформа позволит создавать базу данных о всех действиях, связанных с грузом, сохраняя при этом приватность информации и конфиденциальность сторон.

    «Мы ведём диалог с российскими клиентами и госорганами, чтобы уже в ближайшее время провести пробные отправки в рамках платформы через порт Санкт-Петербург. К этому пилотному проекту будут подключены несколько клиентов, их партнёров по наземной перевозке, ФТС и прочие контролирующие органы», – рассказали в Maersk.

    Tradelens представляет собой открытую систему для всей отрасли, доступную не только для Maersk, но и для всех перевозчиков, подчеркнули в компании. Maersk уже ведет активные переговоры с другими крупнейшими морскими линиями об их участии в проекте.


    Платформа Tradelens уже обрабатывает более одного миллиона событий ежедневно в режиме лайф-тестирования. Участниками платформы выступают терминалы, морские и наземные перевозчики, государственные органы, таможни Нидерландов, Австралии, Саудовской Аравии, Перу. Ожидается, что к тестированию должны уже в ближайшее время присоединиться новые страны.

     

     

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