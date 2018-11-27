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    • Негабарит на терминале Новорослесэкспорта

    27.11.2018
    • Негабарит на терминале Новорослесэкспорта

    На контейнерном терминале АО «Новорослесэкспорт» завершена выгрузка негабаритного груза. 50-метровые лопасти для ветроустановок были доставлены в порт на борту судна «Ocean Dream» 24 ноября. Выгрузка началась на следующий день, рассказали SeaNews в НМТП. Для выгрузки были использованы судовые краны теплохода.

    Стеклопластиковые лопасти весом 10,6 тонны каждая предназначены для строительства ветроэлектростанции в Адыгее мощностью 150 МВт. Это уже вторая поставка комплектующих для ветрогенераторов АО «ВетроОГК» (входит в АО «НоваВинд» – дивизион «Росатома») за последние 1,5 месяца. 

    До этого 17 октября этого года теплоход «Marmuna» доставил первую партию 50-метровых лопастей для ветроустановок. Для выгрузки были использованы портальный кран Liebherr и судовой кран теплохода. На теплоходе для снятия судовых креплений работал промышленный альпинист. На причале лопасти погрузили на специальные телескопические прицепы. Перевозили негабаритный груз из Новороссийска в Республику Адыгея ночью.

    Следующие поставки, по информации НМТП, запланированы на 2019 год.

    Фото: Группа НМТП

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