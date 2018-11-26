Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • CMA CGM выкупает акции CEVA

    26.11.2018
    • Финансы CEVA

    CMA CGM опубликовал предварительное объявление о выкупе акций CEVA Logistics.

    По информации компании, цена предложения составит 30 швейцарских франков (30,3 доллара) за каждую зарегистрированную акцию.

    Это соответствует премии 46% к средней цене торгов по акциям CEVA на Швейцарской фондовой бирже за 60 дней, предшествовавшие 1 октября 2018 года.

    На данный момент CMA CGM принадлежит 33% в CEVA Logistics.


    Одновременно CEVA Logistics приобретет экспедиторский бизнес CMA CGM – CMA CGM Log. Цена сделки составляет 105 млн долларов.

    Сделка подлежит согласованию с соответствующими контрольными органами. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2019 года, после завершения выкупа CMA CGM акций CEVA.

    Ожидается, что выручка CMA CGM Log составит 630 млн долларов, EBITDA – 16 млн долларов. В штате компании работают 1200 сотрудников, она представлена напрямую в 32 странах плюс через партнерские соглашения еще в 26 странах.

    Предполагается, что интеграция CMA CGM Log в экспедиторский бизнес CEVA даст компании дополнительный объем морских перевозок 170 тыс. TEU.

    269

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    M&ANurminen LogisticsЛесные грузыСделкаСлияния и поглощенияТранслес 06.11.2018 Nurminen Logistics продал российскую дочку
    Nurminen Logistics продал свое российское дочернее предприятие ООО «Нурминен Лоджистикс». Покупателем выступило ООО «Транслес», входящее в группу РТК. […]
    0
    M&AUnifeederСлияния и поглощения 12.01.2018 Unifeeder снова продают?
    По неподтвержденной на данный момент информации, мажоритарный акционер Unifeeder, инвестиционная компания Nordic Capital Fund, готова расстаться с долей в линии.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018CMA CGMКонтейнерные перевозкиФинансы 26.11.2018 CMA CGM увеличил выручку
    Прибыль сократилась
    0
    CEVA LogisticsАвтоперевозкиЕвропаКитайМДП 28.11.2018 Первая перевозка по системе МДП из Китая в Европу
    За 13 дней
    0
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения 17.10.2018 CMA CGM увеличивает долю в CEVA
    CMA CGM увеличил свою долю в CEVA Logistics, в результате CEVA и CMA CGM в сумме принадлежат теперь […]
    0
    2018CEVA LogisticsФинансы 21.11.2018 Финансы CEVA
    CEVA Logistics опубликовала финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2018 года. По информации компании, по итогам […]
    0
    CEVA LogisticsВосточная ЕвропаНазначенияОтставки 17.10.2018 Назначение в CEVA Logistics
    Назначен директор кластера Центральная и Восточная Европа Управляющим директором кластера Центральная и Восточная Европа CEVA Logistics назначен Гийом […]
    0
    CMA CGMContainershipsM&AСлияния и поглощения 20.06.2018 CMA CGM покупает Containerships
    CMA CGM подписал с Container Finance Ltd Oy соглашение о приобретении Containerships и доли Container Finance в Multi-Link […]
    0
    CMA CGMITИнновацииИскусственный интеллектТехнологии 05.06.2018 Искусственный интеллект на судах CMA CGM
    Группа CMA CGM объявила о сотрудничестве с компанией Shone, стартапом из Сан-Франциско, специализирующемся на внедрении искусственного интеллекта в […]
    0
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения 25.10.2018 CMA CGM будет увеличивать долю в CEVA
    Если другие акционеры продадут свои
    0
    China COSCO ShippingCMA CGMDeep SeaMSCИндияКонтейнерные перевозкиЛинейное судоходствоСовместный сервисСредиземное мореЧерное море 01.11.2018 Совместный deep sea на Черное море
    MSC, CMA CGM и COSCO будут работать вместе
    0
    2018APLCMA CGMИтогиФинансы 19.03.2018 CMA CGM вышла в прибыль
    CMA CGM опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год. По итогам квартала объем перевозок составил […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    29.11.2018 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    29.11.2018 Итоги навигации на Волго-Доне
    29.11.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    29.11.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    29.11.2018 ВСК сертифицировала систему безопасности
    29.11.2018 Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ
    28.11.2018 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД