CMA CGM выкупает акции CEVA

CMA CGM опубликовал предварительное объявление о выкупе акций CEVA Logistics.

По информации компании, цена предложения составит 30 швейцарских франков (30,3 доллара) за каждую зарегистрированную акцию.

Это соответствует премии 46% к средней цене торгов по акциям CEVA на Швейцарской фондовой бирже за 60 дней, предшествовавшие 1 октября 2018 года.

На данный момент CMA CGM принадлежит 33% в CEVA Logistics.

Одновременно CEVA Logistics приобретет экспедиторский бизнес CMA CGM – CMA CGM Log. Цена сделки составляет 105 млн долларов.

Сделка подлежит согласованию с соответствующими контрольными органами. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2019 года, после завершения выкупа CMA CGM акций CEVA.

Ожидается, что выручка CMA CGM Log составит 630 млн долларов, EBITDA – 16 млн долларов. В штате компании работают 1200 сотрудников, она представлена напрямую в 32 странах плюс через партнерские соглашения еще в 26 странах.

Предполагается, что интеграция CMA CGM Log в экспедиторский бизнес CEVA даст компании дополнительный объем морских перевозок 170 тыс. TEU.