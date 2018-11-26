CMA CGM увеличил выручку

CMA CGM опубликовал финансовые показатели за третий квартал 2018 года.

Выручка группы увеличилась на 6,3% и составила 6,1 млрд долларов. Операционная прибыль упала на 57,5% до 241 млн долларов.

Чистая прибыль, относимая на группу, сократилась на 68,1% до 103,1 млн долларов.

Объем перевозок CMA CGM в третьем квартале составил 5,3 млн TEU, на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В составе флота было 506 судов, на 3,5% больше, чем годом ранее, суммарной вместимостью 2,69 млн TEU (+7,5%).