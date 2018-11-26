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    • CMA CGM увеличил выручку

    26.11.2018
    • OOCL предупреждает

    CMA CGM опубликовал финансовые показатели за третий квартал 2018 года.

    Выручка группы увеличилась на 6,3% и составила 6,1 млрд долларов. Операционная прибыль упала на 57,5% до 241 млн долларов.

    Чистая прибыль, относимая на группу, сократилась на 68,1% до 103,1 млн долларов.

    Объем перевозок CMA CGM в третьем квартале составил 5,3 млн TEU, на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    В составе флота было 506 судов, на 3,5% больше, чем годом ранее, суммарной вместимостью 2,69 млн TEU (+7,5%).

     

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