Wärtsilä реорганизует бизнес

Wärtsilä реорганизует свой бизнес, выделив два сегмента: Wärtsilä Marine и Wärtsilä Energy. Новая организационная структура начнет работать с 1 января 2019 года.

Такое решение позволит Wärtsilä ускорить развитие и реализацию стратегий Smart Marine и Smart Energy, говорится в сообщении Wärtsilä.

«Я уверен, что это изменение обеспечит более быстрое развитие инновационных решений и услуг, а также качество обслуживания клиентов, тем самым еще больше укрепив наши позиции в области решений жизненного цикла для морского и энергетического рынков», – сказал Яакко Эскола, президент и CEO Wärtsilä.

Отмечается, что в подразделении Wärtsilä Marine Business будет занято порядка 13 тыс. сотрудников, а в Wärtsilä Energy Business – более 5 тыс.