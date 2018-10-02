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    • Wärtsilä реорганизует бизнес

    02.10.2018

    • Wärtsilä реорганизует свой бизнес, выделив два сегмента: Wärtsilä Marine и Wärtsilä Energy. Новая организационная структура начнет работать с 1 января 2019 года.

    Такое решение позволит Wärtsilä ускорить развитие и реализацию стратегий Smart Marine и Smart Energy, говорится в сообщении Wärtsilä.

    «Я уверен, что это изменение обеспечит более быстрое развитие инновационных решений и услуг, а также  качество обслуживания клиентов, тем самым еще больше укрепив наши позиции в области решений жизненного цикла для морского и энергетического рынков», – сказал Яакко Эскола, президент и CEO Wärtsilä.

    Отмечается, что в подразделении Wärtsilä Marine Business будет занято порядка 13 тыс. сотрудников, а в Wärtsilä Energy Business – более 5 тыс.

     

     

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