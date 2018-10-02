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    • Ростерминалуголь бьет рекорд

    02.10.2018

    • АО «Ростерминалуголь» установило новый рекорд по скорости выгрузки вагонов – как сообщили SeaNews в компании, с 9-00 29 сентября до 9-00 30 сентября среднее время выгрузки двух вагонов на тандемном вагоноопрокидывателе №2 (ВО-2) составило 2 минуты 34 секунды.

    Предыдущий рекорд средней скорости суточной выгрузки (798 вагонов), зафиксированный в июле этого года, составлял 2 минуты 48 секунд.

    Таким образом, пиковая производительность выгрузки вагонов за 3 месяца выросла на 4%.

    Всего за сутки на терминале было выгружено 822 вагона, доставивших в порт 58,2 тыс. тонн угля.

    Напомним, «Ростерминалуголь» в рамках программы технического перевооружения ведет замену одного из двух тандемных вагоноопрокидывателей. 

    Инвестиции в проект превышают 500 млн рублей, введение в строй нового высокотехнологичного оборудования планируется до конца 2018 года.

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