Ростерминалуголь бьет рекорд

АО «Ростерминалуголь» установило новый рекорд по скорости выгрузки вагонов – как сообщили SeaNews в компании, с 9-00 29 сентября до 9-00 30 сентября среднее время выгрузки двух вагонов на тандемном вагоноопрокидывателе №2 (ВО-2) составило 2 минуты 34 секунды.

Предыдущий рекорд средней скорости суточной выгрузки (798 вагонов), зафиксированный в июле этого года, составлял 2 минуты 48 секунд.

Таким образом, пиковая производительность выгрузки вагонов за 3 месяца выросла на 4%.

Всего за сутки на терминале было выгружено 822 вагона, доставивших в порт 58,2 тыс. тонн угля.

Напомним, «Ростерминалуголь» в рамках программы технического перевооружения ведет замену одного из двух тандемных вагоноопрокидывателей.

Инвестиции в проект превышают 500 млн рублей, введение в строй нового высокотехнологичного оборудования планируется до конца 2018 года.