МИД о задержании российского судна в Пусане

По информации министерства иностранных дел РФ, 1 октября в МИД был приглашен посол Республики Корея в России У Юн Гын.
Заместитель министра иностранных дел И.В.Моргулов сделал представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту Пусан.
Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Южной Кореи на выход судна из порта.
Напомним, судно компании «Гудзон», в отношении которой были введены санкции США по подозрению в торговле с КНДР, было задержано в Пусане, куда оно пришло на ремонт.
Как сообщает «Российская газета», «Севастополь» посетил консул России в Пусане Роман Быков. По итогам встречи с капитаном и командой он заявил, что сухогруз никогда не был в КНДР и не нарушал санкции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее, запрет на выход судна из порта снят, до завершения ремонта «Севастополь» покидать порт не планирует.