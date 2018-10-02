МИД о задержании российского судна в Пусане

По информации министерства иностранных дел РФ, 1 октября в МИД был приглашен посол Республики Корея в России У Юн Гын.

Заместитель министра иностранных дел И.В.Моргулов сделал представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту Пусан.

Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Южной Кореи на выход судна из порта.

Напомним, судно компании «Гудзон», в отношении которой были введены санкции США по подозрению в торговле с КНДР, было задержано в Пусане, куда оно пришло на ремонт.

Как сообщает «Российская газета», «Севастополь» посетил консул России в Пусане Роман Быков. По итогам встречи с капитаном и командой он заявил, что сухогруз никогда не был в КНДР и не нарушал санкции.