ФАС разъясняет

Федеральная антимонопольная служба опубликовала разъяснения по вопросу соблюдения норм Федерального закона от 03.08.2018 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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«Статьей 18 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее - Федеральный закон № 324-ФЗ) установлено, что цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно статьи 2 Федерального закона № 324-ФЗ положения пункта 3 статьи 18 Федерального закона № 261-ФЗ от 08.11.2007 «О морских портах в Российской Федерации» не применяются к российским юридическим лицам, имеющим на 01.01.2018 обязательства в валюте по инвестпроектам по развитию инфраструктуры морских портов, включая рефинансирование таких обязательств, до их исполнения, но не позднее 01.01.2025.

Понятие инфраструктуры морского порта определено пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень объектов инфраструктуры морского порта утвержден приказом Минтранса России от 07.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня объектов инфраструктуры морского порта».

Согласно части 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса Российской Федерации. Частью 2 статьи 422 Гражданского кодекса РФ определено, что в случае, если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Федеральный закон № 324-ФЗ не содержит положений о распространении действия на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

При оказании услуг в морских портах следует учитывать поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.10.2015 г. № А4-26-575 (пункт 2 «в») о мерах по недопущению установления цен (тарифов) на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов, предоставляемых в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или в условных единицах и пункт «г» подпункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России от 16.08.2017 № Пр-1881.

При выявлении фактов наличия/установления после вступления в силу Федерального закона № 324-ФЗ организациями, оказывающими услуги в портах, цен (тарифов, ставок) в иностранной валюте или условных единицах, ФАС России проверит данные факты на соответствие требованиям законодательства, в том числе:

- наличие у организации, оказывающей услуги в морском порту, обязательств в иностранной валюте;

- взаимосвязь имеющихся на 01.01.2018 г. обязательств в иностранной валюте с инвестиционными проектами по развитию инфраструктуры морских портов;

- наличие долгосрочных контрактов с грузоотправителями - нерезидентами, заключенных до 01.01.2018 г.

При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования».