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    • "Ростерминауголь" меняет вагоноопрокидыватель

    01.10.2018

    • Объем работ по замене тандемного вагоноопрокидывателя в АО «Ростерминалуголь» выполнен на 70%, сообщили SeaNews в компании в ходе пресс-тура на угольный терминал. Новый вагоноопрокидыватель начнет работать уже в конце года.

    «Прежний вагоноопрокидыватель эксплуатировался с 2006 года, – рассказали в «Ростерминалугле». – Он был запущен в присутствии президента России Владимира Путина. В течение срока эксплуатации вагоноопрокидыватель не единожды дорабатывали с тем, чтобы разгружать как обычные, так и инновационные вагоны. Тем не менее мы решили не ограничиваться доработками и поменять его. Срок его эксплуатации подошел к концу. Вагоноопрокидыватель списывается, однако основные его части мы можем использовать – моторы, зажимы и так далее».

    Новый вагоноопрокидыватель способен выгружать по два вагона общим весом – до 220 тонн. Кроме того, его преимущество в новом техническом обеспечении. «У него больше срок эксплуатации, – пояснили в компании. – Из новшеств – сильнее гидравлика. В новом исполнении прижимная стенка. Двигатели полностью заменены. Нам пришлось дополнительно сделать фундамент для новых двигателей. Мы полностью заменили молотковую дробилку. Однако быстрее переворачивать вагоны новое оборудование не будет – принцип действия остается тот же».

    Вагоноопрокидыватель произведен в Германии. «Его построили с учетом наших собственных доработок, – отметили в «Ростерминалугле». – Заменой оборудования занимается российский подрядчик, из Тулы. А контроль за монтажом в режиме постоянного присутствия осуществляют немцы. Техобслуживание мы будем проводить собственными силами, для этого наши специалисты проходили обучение».

    С точки зрения подачи вагонов со станции с появлением модернизированного вагоноопрокидывателя технологии не поменяются. «Как и прежде, тепловоз будет подавать состав из 72 вагонов, по 36 на каждый путь, и два вагоноопрокидывателя будут разгружать уголь», – рассказал представитель «Ростерминалугля».

    На терминале с каждым годом увеличивается доля обработки инновационных вагонов. «У нас Тихвинский вагоностроительный завод откатывал свои инновационные вагоны, в том числе и их работу с вагоноопрокидывателем, – рассказали в компании. – Мы эти вагоны «таскали» неделю, вымеряли по миллиметрам».

    Прогнозов, насколько увеличится объем угля, обрабатываемого на терминале, и количество вагонов в связи с заменой вагоноопрокидывателя, специалисты «Ростерминалугля» не дают – на общий показатель помимо замены оборудования на современное влияют и более значительные факторы. «Мы считаем, что 25 млн тонн в год будет стабильно».

    Стоимость вагоноопрокидывателя вкупе с работами по монтажу составляет 500 млн рублей. Замена производится в рамках программы технического перевооружения терминала, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании».

    Второй вагоноопрокидыватель, действующий в настоящее время, свой ресурс еще не исчерпал: он работает с 2010 года.

     

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