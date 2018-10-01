Открыто движение грузового автотранспорта

По информации Федерального дорожного агентства, 1 октября в полночь по московскому времени автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта.

В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами, во встречном направлении шли машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма.

По данным Росавтодора, 00:00 до 8 утра по мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань – 324 грузовика, в Керчь – 382 грузовика.

Железнодорожная часть Крымского моста находится в процессе строительства. Она сдается по графику в декабре 2019 года.

За более чем 30 месяцев работы погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.