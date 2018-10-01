Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2018

    01.10.2018

    • На 40 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения.

    Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, IFO 380 подорожало на 4,6% до $

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018JulyRussian SouthThroughputПОРТСТАТ 14.09.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    В июле 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    MaerskMaersk LineГлобальноКанадаконтейнерный сервис 24.05.2018 Новый сервис Maersk
    Maersk Line запустил новый трансатлантический сервис Med / Montreal Express между Европой и Канадой. Как сообщили SeaNews в […]
    0
    2018HHLAАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 14.08.2018 Евро и TEU HHLA
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года. Выручка по группе увеличилась […]
    0
    2017АвгустАпрельИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьПодакцизные товарыСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 18.01.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-ноябрь 2017 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    0
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    На 12 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы судами прибрежного плавания опустились.  По информации […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Лесные грузыМартФевральЭкспортЯнварь 11.05.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-марте 2018 года составил порядка 4,4 млн кубометров — […]
    0
    2018АпрельВнешняя торговляЕвросоюзМайМартРоссияФевральЯнварь 01.08.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-май 2018 года составил 101,6 млрд евро. Это на 4,2% […]
    0
    2018АпрельБалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 20.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноИюньКитайКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 03.08.2018 Контейнероборот китайских портов
    Итоги первого полугодия 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельВнешняя торговляИмпортИюньМайМартМурманскМурманская таможняСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 20.07.2018 Рост по экспорту, спад по импорту
    Статистика внешней торговли в регионе деятельности Мурманской таможни
    0
    2018ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    Но на низкой базе
    0
    2018АвгустАпрельИюльИюньКонтейнерыМайМартРЖДФевральЯнварь 07.09.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам 8 месяцев 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    01.10.2018 Samskip модернизирует сервисы Nor Lines
    01.10.2018 Грузы РЖД
    28.09.2018 Первый груз Chipolbrok из Петербурга в Индию
    28.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    28.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    27.09.2018 Юбилейный груз из Сабетты
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.10.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2018
    28.09.2018 Без лишнего пафоса
    28.09.2018 Zim будет работать с MSC
    28.09.2018 Безработные контейнеровозы
    27.09.2018 Линии объединяют сервисы
    26.09.2018 Апдейт на сервисах Zim
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД